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Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Benro DL06 тележка Dolly для штатива
Benro DL06 тележка Dolly для штатива

Benro DL06 тележка Dolly для штатива

Benro
Артикул: MTG-0623

Benro DL06 тележка Dolly для штатива.

Штативная тележка Benro DL06, совместимая с фото- и видеоштативами Benro, позволяет легко перемещать штатив по ровной поверхности быстро перемещая камеру. Имеет три колеса с блокировочными замками, которые предотвращают перемещение тележки. При использовании тележка имеет габаритные размеры 85см, в сложенном 54 см в длину для компактной транспортировки и имеет встроенную ручку для переноски. Допустимая нагрузка 23 кг. Вес - 2,4 кг.

Описание

Совместимость
Фото: Travel Angel, Adventure, Mach3
Видео: KH25N, KH26NL, Aero2, Aero 4, A373F, C373F

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