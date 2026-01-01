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QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой
QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой

QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой

QZSD
Артикул: MTG-0887

QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой. Четырехсекционный алюминиевый монопод. Максимальная нагрузка - 6 кг. Рабочая высота может изменяться от 55 до 165 см. В сложенном виде - 55 см. Крепления для аппаратуры - винт 3/8". Вес 400 г.


Описание

Монопод QZSD Q120-Q001 с шаровой головой

QZSD Q120-Q001 — это компактный и легкий четырехсекционный монопод, предназначенный для фото- и видеосъемки. Он обеспечивает надежную опору для камеры при съемке с рук, снижая усталость и позволяя добиться большей резкости кадров. В комплект входит шаровая голова. Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.

Основные характеристики монопода

  • Количество секций: 4.
  • Максимальная высота: 165 см.
  • Минимальная рабочая высота: 55 см.
  • Длина в сложенном виде: 55 см.
  • Максимальная нагрузка: 6 кг.
  • Крепление для камеры: Винт 3/8".
  • Фиксаторы секций: Цанговые.
  • Вес монопода: 400 г.
  • Материал: Алюминий.

Характеристики шаровой головы

  • Тип: Шаровая голова.
  • Материал: Алюминий.
  • Крепление для камеры: Быстросъемная площадка с резьбой 1/4".
  • Крепление на штатив/монопод: Резьба 3/8".
  • Максимальная нагрузка: 5 кг.
  • Вес головы: 340 г.
  • Высота головы: 85 мм.

Особенности конструкции

Монопод оснащен удобной рукояткой со специальным покрытием, предотвращающим скольжение руки, что обеспечивает комфорт даже при длительной съемке. Четыре секции с качественными цанговыми фиксаторами позволяют быстро и надежно регулировать высоту в широком диапазоне. Входящая в комплект шаровая голова обеспечивает плавное вращение камеры на 360 градусов и ее наклон, а быстросъемная площадка позволяет мгновенно снимать и устанавливать оборудование. Если необходимо, можно приобрести дополнительные штативные головы с другими свойствами.

Для чего используется

Этот монопод является универсальным инструментом для различных задач:

  • Спортивная и репортажная съемка: Обеспечивает опору при съемке с рук в динамичных условиях.
  • Свадебная и событийная фотография: Помогает снизить усталость при длительной работе с тяжелой камерой.
  • Видеосъемка: Шаровая голова позволяет плавно панорамировать.
  • Путешествия: Легкий и компактный монопод удобно брать с собой.

Комплектация

  • Монопод QZSD Q120-Q001 — 1 шт.
  • Шаровая голова — 1 шт.

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