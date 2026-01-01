QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой

Описание

Монопод QZSD Q120-Q001 с шаровой головой

QZSD Q120-Q001 — это компактный и легкий четырехсекционный монопод, предназначенный для фото- и видеосъемки. Он обеспечивает надежную опору для камеры при съемке с рук, снижая усталость и позволяя добиться большей резкости кадров. В комплект входит шаровая голова. Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.

Основные характеристики монопода

Количество секций: 4.

4. Максимальная высота: 165 см.

165 см. Минимальная рабочая высота: 55 см.

55 см. Длина в сложенном виде: 55 см.

55 см. Максимальная нагрузка: 6 кг.

6 кг. Крепление для камеры: Винт 3/8".

Винт 3/8". Фиксаторы секций: Цанговые.

Цанговые. Вес монопода: 400 г.

400 г. Материал: Алюминий.

Характеристики шаровой головы

Тип: Шаровая голова.

Шаровая голова. Материал: Алюминий.

Алюминий. Крепление для камеры: Быстросъемная площадка с резьбой 1/4".

Быстросъемная площадка с резьбой 1/4". Крепление на штатив/монопод: Резьба 3/8".

Резьба 3/8". Максимальная нагрузка: 5 кг.

5 кг. Вес головы: 340 г.

340 г. Высота головы: 85 мм.

Особенности конструкции

Монопод оснащен удобной рукояткой со специальным покрытием, предотвращающим скольжение руки, что обеспечивает комфорт даже при длительной съемке. Четыре секции с качественными цанговыми фиксаторами позволяют быстро и надежно регулировать высоту в широком диапазоне. Входящая в комплект шаровая голова обеспечивает плавное вращение камеры на 360 градусов и ее наклон, а быстросъемная площадка позволяет мгновенно снимать и устанавливать оборудование. Если необходимо, можно приобрести дополнительные штативные головы с другими свойствами.

Для чего используется

Этот монопод является универсальным инструментом для различных задач: