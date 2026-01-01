QZSD Q120-Q001 монопод с шаровой головой

Монопод QZSD Q120-Q001 с шаровой головой
QZSD Q120-Q001 — это компактный и легкий четырехсекционный монопод, предназначенный для фото- и видеосъемки. Он обеспечивает надежную опору для камеры при съемке с рук, снижая усталость и позволяя добиться большей резкости кадров. В комплект входит шаровая голова. Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.
Основные характеристики монопода
- Количество секций: 4.
- Максимальная высота: 165 см.
- Минимальная рабочая высота: 55 см.
- Длина в сложенном виде: 55 см.
- Максимальная нагрузка: 6 кг.
- Крепление для камеры: Винт 3/8".
- Фиксаторы секций: Цанговые.
- Вес монопода: 400 г.
- Материал: Алюминий.
Характеристики шаровой головы
- Тип: Шаровая голова.
- Материал: Алюминий.
- Крепление для камеры: Быстросъемная площадка с резьбой 1/4".
- Крепление на штатив/монопод: Резьба 3/8".
- Максимальная нагрузка: 5 кг.
- Вес головы: 340 г.
- Высота головы: 85 мм.
Особенности конструкции
Монопод оснащен удобной рукояткой со специальным покрытием, предотвращающим скольжение руки, что обеспечивает комфорт даже при длительной съемке. Четыре секции с качественными цанговыми фиксаторами позволяют быстро и надежно регулировать высоту в широком диапазоне. Входящая в комплект шаровая голова обеспечивает плавное вращение камеры на 360 градусов и ее наклон, а быстросъемная площадка позволяет мгновенно снимать и устанавливать оборудование. Если необходимо, можно приобрести дополнительные штативные головы с другими свойствами.
Для чего используется
Этот монопод является универсальным инструментом для различных задач:
- Спортивная и репортажная съемка: Обеспечивает опору при съемке с рук в динамичных условиях.
- Свадебная и событийная фотография: Помогает снизить усталость при длительной работе с тяжелой камерой.
- Видеосъемка: Шаровая голова позволяет плавно панорамировать.
- Путешествия: Легкий и компактный монопод удобно брать с собой.