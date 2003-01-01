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Fotokvant V-2110KIT комплект белого фона 1х1,3 м c системой установки для портретной съемки
Fotokvant V-2110KIT комплект белого фона 1х1,3 м c системой установки для портретной съемки
Fotokvant V-2110KIT комплект белого фона 1х1,3 м c системой установки для портретной съемки
Fotokvant V-2110KIT комплект белого фона 1х1,3 м c системой установки для портретной съемки
Fotokvant V-2110KIT комплект белого фона 1х1,3 м c системой установки для портретной съемки
Fotokvant V-2110KIT комплект белого фона 1х1,3 м c системой установки для портретной съемки
Fotokvant V-2110KIT комплект белого фона 1х1,3 м c системой установки для портретной съемки

Fotokvant V-2110KIT комплект белого фона 1х1,3 м c системой установки для портретной съемки

Fotokvant
Артикул: DAN-3648

Комплект Fotokvant V-2110KIT предназначен для портретной съемки. Состоит из белого фона 1х1,3 м и системы установки фона.

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру. Также в комплект включены зажимное крепление Fotokvant (2004-1), перекладина-зажим Fotokvant V-10 и трехколенная, легкая студийная стойка Fotokvant LS-2100.

Описание

Комплект идеально подойдет для небольшой фотостудии или для съемки в домашних условиях. Учитывая его компактность и небольшой вес его также вполне можно брать на выездные фотосессии.

Трехколенная легкая студийная стойка без амортизации Fotokvant LS-2100 имеет следующие технические характеристики:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес - 1,2 кг
  • максимальная нагрузка - 5 кг

Fotokvant V-10 (2003-1) - зажим предназначен для фиксации фотофона. Длина зажима - 1 м. Устанавливается на стандартную стойку с помощью крепления Fotokvant (2004-1).

Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначенное для установки фона на систему установки, когда необходимо зафиксировать планку на стойке или непосредственно на стене. Предназначено для использования с зажимами Fotokvant 2003-1 и Fotokvant 2003-07.

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