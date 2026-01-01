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YongNuo сетевой адаптер для YN900 параметры 19В 5А

YongNuo сетевой адаптер для YN900 параметры 19В 5А

Yongnuo
Артикул: DAN-1169

YongNuo 19V5A - сетевой адаптер для осветителя YN900.

Сетевой адаптер для видеосвета YongNuo YN-900 обеспечивает надежное и стабильное электропитание профессионального LED-осветителя. Электронная схема позволяет использовать светильник при отклонении от номинала напряжения в сети, минимизируя нагрев адаптера при работе. Не подходит для YongNuo YN900 II. 19.0 V/5.0 A - 95 Watt.

Описание

YongNuo сетевой адаптер для YN900 параметры 19В 5А

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