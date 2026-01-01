YongNuo сетевой адаптер для YN900 параметры 19В 5А

Fotokvant CAP-77-Sony - крышка для объектива диаметром 77 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Москва
Малая Семеновская 3с6
YongNuo 19V5A - сетевой адаптер для осветителя YN900.
Сетевой адаптер для видеосвета YongNuo YN-900 обеспечивает надежное и стабильное электропитание профессионального LED-осветителя. Электронная схема позволяет использовать светильник при отклонении от номинала напряжения в сети, минимизируя нагрев адаптера при работе. Не подходит для YongNuo YN900 II. 19.0 V/5.0 A - 95 Watt.
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Fotokvant CAP-77-Sony - крышка для объектива диаметром 77 мм.
Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.
В комплекте 1 штука.
Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-6090GS размером 60х90 см.
Одна поверхность золотая для придания теплого оттенка, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для направления светового потока и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 60x90 см. Вес - 0,35 кг.
Софтбокс Fotokvant SBL-50 White для LED-панелей.
Софтбокс для светодиодных панелей имеет каркас на стальной пружине, которые складывается по спирали (как отражатель или фотобокс). Крепится на панель с помощью эластичных ремней на липучках. Размеры светового окна для панели - 28х26 см. Размеры лицевой поверхности - 48,5х48,5х16 см. Вес - 0,4 кг.
YongNuo LED YN-300III - осветитель светодиодный с цветовой температурой 5500K.
Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Источник освещения - 300 ярких светодиодов постоянного свечения. Можно использовать литийионные аккумуляторы от видеокамер Sony NP серии (NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550) и их аналогов (покупаются отдельно).
В отличие от младших моделей YN-300 и YN-300II, у YN-300III есть возможность питания от сети, а также встроенный Bluetooth модуль.