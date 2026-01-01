YongNuo сетевой адаптер для YN900 параметры 19В 5А

Арт. DAN-1089

YongNuo LED YN-300III - осветитель светодиодный с цветовой температурой 5500K.

Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Источник освещения - 300 ярких светодиодов постоянного свечения. Можно использовать литийионные аккумуляторы от видеокамер Sony NP серии (NP-FH70, NP-FM55H, NP-F550) и их аналогов (покупаются отдельно).

В отличие от младших моделей YN-300 и YN-300II, у YN-300III есть возможность питания от сети, а также встроенный Bluetooth модуль.