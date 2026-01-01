LAXY №74 фон пластиковый художественный

Система установки камеры PhotoMechanics Camera Holder.
Предназначена для крепления камеры на фотомашине. Подходит для фотомашин S-60ML, S-60MLK, S-60ML+, заменяет обычный штатив и упрощает процесс съемки и выбора ракурса.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Пластиковый художественный фон LAXY №74.
Фотофон изготовлен из тонкого пластика. Не мнется, гибкий, легко сворачивается в трубочку, приятный и мягкий на ощупь. Матовая поверхность не производит бликов при съемке, в связи с чем фон подходит для макросъемки. Фоны не подвержены выцветанию, для их изготовления использовалась печать с эффектом 3D. Пластиковые фоны LAXY легко очищаются от любых видов загрязнений, не только мыльной водой и губкой, но и спиртовыми растворами. Размер - 30х30 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Система установки камеры PhotoMechanics Camera Holder.
Предназначена для крепления камеры на фотомашине. Подходит для фотомашин S-60ML, S-60MLK, S-60ML+, заменяет обычный штатив и упрощает процесс съемки и выбора ракурса.
Calibrite ColorChecker 18% Gray Balance - профессиональная серая карта размером 10x18 см поможет построить правильный баланс белого, оценить студийный свет и сделать быстрые настройки цветов
Пластиковый художественный фон LAXY №81.
Фотофон изготовлен из тонкого пластика. Не мнется, гибкий, легко сворачивается в трубочку, приятный и мягкий на ощупь. Матовая поверхность не производит бликов при съемке, в связи с чем фон подходит для макросъемки. Фоны не подвержены выцветанию, для их изготовления использовалась печать с эффектом 3D. Пластиковые фоны LAXY легко очищаются от любых видов загрязнений, не только мыльной водой и губкой, но и спиртовыми растворами. Размер - 30х30 см.
Рюкзак Tenba Cineluxe Backpack 24 для фото и видеотехники.
Рюкзак предназначен для профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см.
Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.
Fotokvant V-2108BG — готовая Т-образная система для установки пластикового, бумажного или светоотражающего фона размером 2×0,8 метра. Удобная мобильная конструкция (разборная стойка + перекладина) подходит для студийной и выездной съемки. В комплект уже входят 2 прищепки-клипсы для фиксации фона. Высота — 200 см, ширина перекладины — 80 см.
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Sony TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Sony (совместно с приемником X1R-S).