Fotokvant BQCR-1 карниз на потолок для штор-блэкаут с одной направляющей 1 м

Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Карниз Fotokvant BQCR-1 на потолок для штор-блэкаут, длина - 1 м.
Металлический карниз для установки штор-блэкаут, с одной направляющей. Крепится на потолок. Цвет - белый. Длина - 1 м.
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Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.
Репродукция Манхэттен на холсте Styler CA-00237, размер - 60X150 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 60X150 см.
Кронштейн Fotokvant BQCR-2 для крепления карниза.
Для крепления карниза к стене и установки штор-блэкаут необходимы кронштейны. Кронштейны изготовлены из прочного материала и могут быть установлены в необходимом для монтажа количестве. Обращаем внимание, что в комплекте 1 шт., и производитель оставляет за собой возможность изменения внешнего вида кронштейна. На качество данные изменения не влияют. Вынос от стены - 15 см.
Рюкзак Tenba Cineluxe Backpack 24 для фото и видеотехники.
Рюкзак предназначен для профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см.
Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме.
Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - черный. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.
Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.
Сумка Fotokvant BSN-07 Light grey для фотоаппарата, цвет - светло-серый.
Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 18х17х10 см. Цвет - светло-серый. Вес - 0,45 кг.
Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.
Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серого цвета на тесьме.
Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Процент светопропускания - 70-75%. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.