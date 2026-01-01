images
images
Fotokvant BQCR-1 карниз на потолок для штор-блэкаут с одной направляющей 1 м
Fotokvant BQCR-1 карниз на потолок для штор-блэкаут с одной направляющей 1 м

Fotokvant BQCR-1 карниз на потолок для штор-блэкаут с одной направляющей 1 м

Fotokvant
Артикул: DAN-5375

Карниз Fotokvant BQCR-1 на потолок для штор-блэкаут, длина - 1 м.

Металлический карниз для установки штор-блэкаут, с одной направляющей. Крепится на потолок. Цвет - белый. Длина - 1 м.

Описание

Fotokvant BQCR-1 карниз на потолок для штор-блэкаут с одной направляющей 1 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Styler GL00874 репродукция Оливки1 на стекле 30X80см
Арт. DAN-5178
Styler GL00874 репродукция Оливки1 на стекле 30X80см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.

2 952 ₽
В корзину
Styler CA-00237 репродукция Манхэттен на холсте, 60X150
Styler CA-00237 репродукция Манхэттен на холсте, 60X150
Арт. DAN-5135
Styler CA-00237 репродукция Манхэттен на холсте, 60X150
Наличие
в наличии 1-3 шт

Репродукция Манхэттен на холсте Styler CA-00237, размер - 60X150 см.

Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 60X150 см.

4 412 ₽
В корзину
Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут
Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут
Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут
Арт. DAN-5607
Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут
Наличие
более 10 шт

Кронштейн Fotokvant BQCR-2 для крепления карниза.

Для крепления карниза к стене и установки штор-блэкаут необходимы кронштейны. Кронштейны изготовлены из прочного материала и могут быть установлены в необходимом для монтажа количестве. Обращаем внимание, что в комплекте 1 шт., и производитель оставляет за собой возможность изменения внешнего вида кронштейна. На качество данные изменения не влияют. Вынос от стены - 15 см.

1 000 ₽
В корзину
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Арт. DAN-5201
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Наличие
в наличии 1-3 шт

Рюкзак Tenba Cineluxe Backpack 24 для фото и видеотехники.

Рюкзак предназначен для профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см.

25 900 ₽
В корзину
Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме
Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме
Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме
Арт. DAN-5098
Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме
Под заказ 3-7 дней

Fotokvant BQT- Bl шторы-блэкаут черные на тесьме.

Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - черный. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.

1 340 ₽
Заказать
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Арт. NVF-7504
Fotokvant V-2630S ворота для легких фонов 2,6х3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant V-2630S – система установки фона типа ворота. Состоит из двух стоек высотой до 2,6 метра и перекладины для установки фона шириной до 3 метров. Предназначена в первую очередь для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и весит всего 2,9 кг. Рекомендуется использовать с тканевыми и неткаными фонами размером до 2,72х11 м.


5 630 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BSN-07 Light grey сумка для фотоаппарата цвета светло серый
Fotokvant BSN-07 Light grey сумка для фотоаппарата цвета светло серый
Fotokvant BSN-07 Light grey сумка для фотоаппарата цвета светло серый
Арт. DAN-5557
Fotokvant BSN-07 Light grey сумка для фотоаппарата цвета светло серый
Наличие
более 10 шт

Сумка Fotokvant BSN-07 Light grey для фотоаппарата, цвет - светло-серый.

Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 18х17х10 см. Цвет - светло-серый. Вес - 0,45 кг.

4 480 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Арт. DAN-5096
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Под заказ 3-7 дней

Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серого цвета на тесьме.

Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Процент светопропускания - 70-75%. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.

1 340 ₽
Заказать

Видео

Эйко Хосоэ: современная японская фотография. Откровенность на грани фола
Эйко Хосоэ: современная японская фотография. Откровенность на грани фола
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Видеообзор накамерных осветителей Falcon Eyes серии LedPro
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.