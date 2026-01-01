Fotokvant BQCR-1 карниз на потолок для штор-блэкаут с одной направляющей 1 м

Арт. DAN-5607

Кронштейн Fotokvant BQCR-2 для крепления карниза.

Для крепления карниза к стене и установки штор-блэкаут необходимы кронштейны. Кронштейны изготовлены из прочного материала и могут быть установлены в необходимом для монтажа количестве. Обращаем внимание, что в комплекте 1 шт., и производитель оставляет за собой возможность изменения внешнего вида кронштейна. На качество данные изменения не влияют. Вынос от стены - 15 см.

