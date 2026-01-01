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Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники
Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники

Tenba (637-512) Cineluxe Backpack 24 рюкзак для фото и видеотехники

Tenba
Артикул: DAN-5201

Рюкзак Tenba Cineluxe Backpack 24 для фото и видеотехники.

Рюкзак предназначен для профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см.

Описание

Серия рюкзаков Cineluxe была разработана для обеспечения уникального уровня скорости доступа к оборудованию и его защиты. Модели созданы специально для операторов, чтобы удовлетворить главные потребности.
Доступ к оборудованию в стиле "докторский саквояж" позволяет пользователю получить максимально быстрый доступ к своей камере и дает возможность хранить ее в полностью собранном и готовом к работе состоянии. 

Мягкие делители, чехол на молнии и два мягких чехла-обертки защищают объективы и деликатные аксессуары и позволяют безопасно хранить их вместе с камерой, чтобы максимально использовать внутреннее пространство. Синие гибкие делители Flex Core имеют прочное алюминиевое основание, которое придает жесткость всей конструкции, при этом точно подстраиваются под размер и форму любого оборудования. 

Внутри расположена подушка из пенопласта и ремень, которые фиксируют объектив, установленный на камере. Конструкции надежна закреплена, даже когда рюкзак находится в вертикальном положении.

Наружные карманы на молнии достаточно большие, чтобы вместить риги, провода, батареи и другие аксессуары.

Рюкзаки Cineluxe созданы для комфортного ношения в течение всего дня. Этому способствуют вентилируемая задняя панель Airflow и шарнирная система подгонки плечевых лямок Pivot-Fit, которая автоматически подстраивается под разные типы телосложения.
Стабилизирующие стропы позволяют добиться плотного прилегания рюкзака к спине. Также предусмотрена дополнительная фиксация рюкзака на гуди и широкий съемный поясной ремень.

Рюкзак можно носить как сумку с возможностью установки его на тележку или чемодан на колесах.

Для долговечности и защиты от влаги в изготовлении применен прочный баллистический нейлон 1680D с водоотталкивающей пропиткой DWR (Durable Water Repellent). Ткань, обработанная пропиткой DWR не впитывает воду, капли скатываются с поверхности ткани, что позволяет выдерживать экстремальные условия эксплуатации (дождь, снег, град, перепад температур и т.п.).

Три резиновые ножки обеспечивают устойчивость рюкзака на плоской поверхности, дополнительную защиту от влаги и чистоту. 

Характеристики:

  • внешний размер - 61х36х34 см
  • внутренний размер - 53х30х28 см
  • вес - 3,9 кг
  • цвет - черный

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