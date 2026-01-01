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PhotoMechanics Camera Holder система установки камеры
PhotoMechanics Camera Holder система установки камеры

PhotoMechanics Camera Holder система установки камеры

PhotoMechanics
Артикул: DAN-5186

Система установки камеры PhotoMechanics Camera Holder.

Предназначена для крепления камеры на фотомашине. Подходит для фотомашин S-60ML, S-60MLK, S-60ML+, заменяет обычный штатив и упрощает процесс съемки и выбора ракурса.

Описание

Система имеет горизонтальные и вертикальные направляющие благодаря которым появляется возможность быстро и легко изменять ракурс съемки предмета. В комлпект также входит штативная голова Manfrotto MH804-3W

Голова оборудована быстросъемной площадкой 200PL. Пузырьковый уровень дает возможность быстро и точно установить камеру. Максимально допустимая нагрузка до 4 кг.

Технические характеристики головы:

  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • пузырьковый уровень - есть
  • диапазон панорамирования - 360 град.
  • диапазон наклона - от +90 до -30 град.
  • резьба для установки на штатив, дюйм - 3/8 (16 мм)
  • высота - 12 см
  • вес - 0,75 кг

Комплектация

Горизантальные и вертикальные направляющие с возможностью фиксации камеры в различных положениях.
Штативная голова Manfrotto MH804-3W.
Металлическая площадка для установки штативной головы.
Крепления.

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