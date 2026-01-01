PhotoMechanics Camera Holder система установки камеры

Система имеет горизонтальные и вертикальные направляющие благодаря которым появляется возможность быстро и легко изменять ракурс съемки предмета. В комлпект также входит штативная голова Manfrotto MH804-3W.
Голова оборудована быстросъемной площадкой 200PL. Пузырьковый уровень дает возможность быстро и точно установить камеру. Максимально допустимая нагрузка до 4 кг.
Технические характеристики головы:
- максимальная нагрузка - 4 кг
- пузырьковый уровень - есть
- диапазон панорамирования - 360 град.
- диапазон наклона - от +90 до -30 град.
- резьба для установки на штатив, дюйм - 3/8 (16 мм)
- высота - 12 см
- вес - 0,75 кг