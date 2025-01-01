Фильтр

Статьи

пластиковые фоны с рисунком

Долговечные пластиковые фоны отлично подходят для предметной и портретной съемки. Они изготавливаются из мягкого прочного пластика, устойчивого к влаге и ультрафиолетовым лучам. Их матовая поверхность не производит бликов, поэтому подходит для маркосъемки. Фоны легко очищаются от любых видов загрязнений губкой с мыльным или спиртовым раствором.

Преимущества художественных пластиковых фонов

  • длительный срок эксплуатации;
  • прочность, благодаря которой фон можно класть под ноги модели и использовать для других целей;
  • простой уход;
  • устойчивость к брызгам и каплям;
  • доступная цена;
  • высокое качество пластика;
  • оптимальная толщина.

Пластиковые фоны с рисунком в интернет-магазине Фотогора

В нашем ассортименте представлено большое разнообразие художественных фонов с рисунками и узорами. С их помощью вы сможете разнообразить фотосъемку, сделать ее еще более яркой и интересной. Фоны из пластика с рисунком используют для художественного оформления снимаемого объекта. Яркие оттенки подходят для рекламных съемок, пастельные – для портретных и предметных. Большое разнообразие цветов дает волю для дизайнерских задумок.

У нас вы можете приобрести:

  • однотонные фоны;
  • фоны с изображением природы, растений;
  • имитирующие камень и мрамор, дерево;
  • с 3D-эффектом и многие другие.

В интернет-магазине Фотогора вы найдете качественные художественные фоны размера 30х30 бренда LAXY. Они поставляются в рулонах или пластинах. Дополнительно вы можете приобрести систему установки пластикового фона. При возникновении вопросов не стесняйтесь обращаться к нашим консультантам. Это практикующие фотографы, готовые предоставить экспертную консультацию и помочь с оформлением заказа.

LAXY №22 фон пластиковый художественный
Арт. DAN-4781
LAXY №22 фон пластиковый художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №22.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Фон изображает фантазийные разводы в голубых, розовых и золотых тонах.

490 ₽
LAXY №16 фон пластиковый художественный
LAXY №16 фон пластиковый художественный
Арт. DAN-4686
LAXY №16 фон пластиковый художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №16.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку.


490 ₽
LAXY №30 фон пластиковый 30х30 см дерево
LAXY №30 фон пластиковый 30х30 см дерево
Арт. DAN-4688
LAXY №30 фон пластиковый 30х30 см дерево
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №30.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует паркетную доску.


490 ₽
LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор
LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор
Арт. DAN-4690
LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №33.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует цветной полированный камень.

490 ₽
LAXY №48 фон пластиковый художественный
LAXY №48 фон пластиковый художественный
Арт. DAN-4691
LAXY №48 фон пластиковый художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №48.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует бетонированную поверхность.

490 ₽
LAXY №06 фон пластиковый художественный
LAXY №06 фон пластиковый художественный
Арт. DAN-4682
LAXY №06 фон пластиковый художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №06.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует розовый камень.

490 ₽
LAXY №04 фон пластиковый снежное небо
Арт. DAN-4769
LAXY №04 фон пластиковый снежное небо
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №04.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует снежинки на фантазийном фоне.

490 ₽
-8 %
LAXY №10 фон пластиковый кирпичный голубой 30х30 см
Арт. DAN-4772
LAXY №10 фон пластиковый кирпичный голубой 30х30 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 21 ч

Художественный пластиковый фон LAXY №10.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку бирюзового цвета.

-8.16 %490 ₽
450 ₽
LAXY №11 фон пластиковый художественный
Арт. DAN-4773
LAXY №11 фон пластиковый художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №11.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует кирпичную кладку розового цвета.

490 ₽
LAXY №41 фон пластиковый с рисунком листик
Арт. DAN-4794
LAXY №41 фон пластиковый с рисунком листик
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №41.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен контур листа монстеры.

490 ₽
-18 %
LAXY №44 фон пластиковый художественный
Арт. DAN-4797
LAXY №44 фон пластиковый художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 6 ч

Художественный пластиковый фон LAXY №44.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок на фоне представляет собой абстрактное изображение в черных, серых и желтых тонах.

-18.37 %490 ₽
400 ₽
LAXY №09 фон пластиковый художественный
Арт. DAN-4771
LAXY №09 фон пластиковый художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №09.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует разноцветную кирпичную кладку.

490 ₽
LAXY №20 фон пластиковый художественный
Арт. DAN-4779
LAXY №20 фон пластиковый художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №20.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует доски окрашенные в салатовые и розовые цвета.

490 ₽
LAXY №38 фон пластиковый абстракция в золотых и зеленых тонах
Арт. DAN-4792
LAXY №38 фон пластиковый абстракция в золотых и зеленых тонах
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №38.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен фантазийный рисунок в золотых и зеленых тонах.

490 ₽
LAXY №40 фон пластиковый художественный зеленый лист монстеры
Арт. DAN-4793
LAXY №40 фон пластиковый художественный зеленый лист монстеры
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №40.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. На фоне изображен зеленый лист монстеры.

490 ₽
-8 %
LAXY №03 фон пластиковый художественный снежинки
Арт. DAN-4768
LAXY №03 фон пластиковый художественный снежинки
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 2 ч

Художественный пластиковый фон LAXY №03.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует снежинки на градиентном фоне.

-8.16 %490 ₽
450 ₽
LAXY №17 фон пластиковый художественный фиолетовая абстракция
Арт. DAN-4776
LAXY №17 фон пластиковый художественный фиолетовая абстракция
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №17.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует фактурную поверхность в фиолетово-бирюзовых тонах.

490 ₽
LAXY №18 фон пластиковый бело-розовые цветы художественный
Арт. DAN-4777
LAXY №18 фон пластиковый бело-розовые цветы художественный
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Художественный пластиковый фон LAXY №18.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует бело-розовые цветы.

490 ₽
