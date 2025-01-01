Долговечные пластиковые фоны отлично подходят для предметной и портретной съемки. Они изготавливаются из мягкого прочного пластика, устойчивого к влаге и ультрафиолетовым лучам. Их матовая поверхность не производит бликов, поэтому подходит для маркосъемки. Фоны легко очищаются от любых видов загрязнений губкой с мыльным или спиртовым раствором.

Преимущества художественных пластиковых фонов

длительный срок эксплуатации;

прочность, благодаря которой фон можно класть под ноги модели и использовать для других целей;

простой уход;

устойчивость к брызгам и каплям;

доступная цена;

высокое качество пластика;

оптимальная толщина.

Пластиковые фоны с рисунком в интернет-магазине Фотогора

В нашем ассортименте представлено большое разнообразие художественных фонов с рисунками и узорами. С их помощью вы сможете разнообразить фотосъемку, сделать ее еще более яркой и интересной. Фоны из пластика с рисунком используют для художественного оформления снимаемого объекта. Яркие оттенки подходят для рекламных съемок, пастельные – для портретных и предметных. Большое разнообразие цветов дает волю для дизайнерских задумок.

У нас вы можете приобрести:

однотонные фоны;

фоны с изображением природы, растений;

имитирующие камень и мрамор, дерево;

с 3D-эффектом и многие другие.

В интернет-магазине Фотогора вы найдете качественные художественные фоны размера 30х30 бренда LAXY. Они поставляются в рулонах или пластинах. Дополнительно вы можете приобрести систему установки пластикового фона. При возникновении вопросов не стесняйтесь обращаться к нашим консультантам. Это практикующие фотографы, готовые предоставить экспертную консультацию и помочь с оформлением заказа.