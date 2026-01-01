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-10 %
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony
Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony

Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony

Godox
Артикул: DAN-8656

Godox X2T-S TTL пульт-радиосинхронизатор для Sony. Предназначен для синхронизации работы затвора фотокамер Sony TTL со студийными или накамерными вспышками Godox, а также для управления режимами оригинальных вспышек Sony (совместно с приемником X1R-S).

Описание

Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T-S TTL совместим с фотоаппаратами системы Sony TTL, работает на частоте 2,4 ГГц. Пульт-радиосинхронизатор может запускать одну или несколько вспышек в пределах 5 групп, 32 каналов и 99 идентификаторных номеров беспроводной сети, избегая при этом помех от других беспроводных систем. Функция сканирования поможет автоматически найти свободную и наиболее подходящую радиочастоту.

Управление радиосинхронизатором осуществляется при помощи крупных кнопок, расположенных на корпусе: сверху находятся кнопки для быстрой настройки групп и тестовая кнопка, а на лицевой части — функциональные кнопки, в нижней части корпуса - колесо управления.

Вы можете управлять такими функциями вспышки, как режимы, мощность, пилотный свет, высокоскоростная синхронизация 1/8000 сек, срабатывание по передней или задней шторке, включение и выключение звукового сигнала вспышек Godox и др.

Установленные настройки отображаются на большом жидкокристаллическом дисплее с яркой подсветкой, которая автоматически включается при нажатии кнопок и гаснет если устройство не используется в течение 10 секунд. Если устройство не используется в течение минуты, оно запоминает последние установленные настройки и уходит в «спящий режим». Для экономии заряда батереи подсветку дисплея можно отключить.

Приложение GodoxPhoto для управления с мобильных устройств совместимо с большинством смартфонов или планшетов (с IOS или Android), позволяет работать с радиосинхронизатором через Bluetooth. Приложение может управлять теми же функциями, что и панель управления радиосинхронизатора.

Для обновления прошивок устройства на боковой стороне радиосинхронизатора располагается порт USB Type-C. Рядом размещен разъем синхронизации 3,5 мм для подключения вспышек без TTL или для синхронизации с камерами, которые срабатывают от спускового тросика.

Радиосинхронизатор устанавливается в «башмак» фотокамеры и фиксируется с помощью системы быстрой блокировки. Такое крепление гарантирует, что беспроводной радиосинхронизатор остается надежно закрепленным на горячем башмаке.

Радиосинхронизатор питается от 2 батарей размера АА. Легкое и компактное устройство весом 90г.

Характеристики:

Частота 2,4 ГГц (5 групп, 32 канала и 99 ID)

Режим сканирования для поиска свободного радиоканала

ЖК-дисплей с подсветкой размером 4х2 см

Диапазон передачи сигнала до 100 метров

Приложение GodoxPhoto (IOS/Android) для управления смартфонами

Система быстрой блокировки «горячего башмака»

Управления режимами оригинальных вспышек Sony совместно с приемником X1R-S

Комплектация

  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X2T TTL
  • Руководство по эксплуатации

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