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Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м

Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м

Wansen
Артикул: MTG-2144

Wansen SBP-27211-54 фон бумажный зеленый 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

Описание

Зеленый бумажный фон Wansen 2,72x11 м – профессиональное решение для хромакея и студийной съемки

Wansen SBP-27211-54 Stinger – это высококачественный бумажный фон ярко-зеленого цвета, созданный специально для профессиональной студийной работы. Благодаря точному оттенку, он идеально подходит для технологии хромакей (зеленый экран), позволяя легко и чисто заменять фон на любой другой в процессе постпродакшена. Матовая текстура и плотность 160 г/м² гарантируют равномерное освещение без бликов и просветов.

Ключевое применение: хромакей (зеленый экран)

Этот фон создан для профессиональной работы с технологией хромакей. Его насыщенный зеленый цвет оптимизирован для легкого выделения объекта при цветокоррекции в программах видеомонтажа и графических редакторах (Adobe After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve и др.). Благодаря равномерному прокрасу и матовой поверхности, вы получите чистый ключ без артефактов, что значительно упростит процесс замены фона при создании:

  • Видеороликов и рекламных материалов
  • Интервью и новостных сюжетов
  • Кинематографических спецэффектов
  • Стоковых фотографий с последующей заменой фона

Другие сферы применения

  • Портретная съемка: создание эффектных портретов с ярким, контрастным фоном.
  • Предметная съемка для маркетплейсов: идеальный фон для интернет-магазинов (Ozon, Wildberries), обеспечивающий легкую вырезку объектов.
  • Групповые фото: широкий рулон позволяет снимать до 10 человек в полный рост.
  • Фэшн- и рекламная фотография: для создания чистых, минималистичных или креативных кадров.

Ключевые особенности

  • Оптимальный оттенок для хромакея: яркий, равномерный зеленый цвет для чистого выделения объектов.
  • Матовая поверхность: не бликует и не создает отражений даже при ярком студийном свете.
  • Плотная бумага 160 г/м²: не просвечивает, устойчива к разрывам при аккуратном использовании.
  • Большой размер: 2,72 м в ширину и 11 м в длину – достаточно для съемки групп и 50-100 сессий.
  • Равномерный прокрас: гарантирует отсутствие полос и перепадов цвета по всей площади.
  • Совместимость: рулон на картонной трубе подходит для стандартных держателей фонов (ворот).

Технические характеристики

  • Бренд: Wansen
  • Модель: SBP-27211-54 Stinger
  • Цвет: зеленый
  • Ширина рулона: 2,72 м
  • Длина рулона: 11 м
  • Плотность бумаги: 160 г/м²
  • Поверхность: матовая (не бликует)
  • Тип намотки: на картонную трубу
  • Вес: 6 кг

Рекомендации по использованию для хромакея

  1. Освещение: Для получения чистого ключа равномерно осветите зеленый фон отдельными источниками света, избегая теней на нем.
  2. Расстояние: Разместите объект на расстоянии не менее 1,5-2 метров от фона, чтобы избежать попадания зеленого света (отражения) на модель.
  3. Настройка камеры: Используйте правильный баланс белого для точной цветопередачи зеленого оттенка.
  4. Постпродакшен: Используйте инструменты ключинга (например, Keylight в After Effects) для точного выделения и замены фона.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте в вертикальном или горизонтальном положении на ровной поверхности. Рекомендуем VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
  • Избегайте попадания влаги и резких перепадов температуры, чтобы бумага не деформировалась.
  • Перед использованием дайте рулону "отлежаться" в студии несколько часов, чтобы выровнять края.
  • Загрязненные участки можно аккуратно срезать, так как они не влияют на оставшуюся часть рулона.

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