Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м

Описание

Зеленый бумажный фон Wansen 2,72x11 м – профессиональное решение для хромакея и студийной съемки

Wansen SBP-27211-54 Stinger – это высококачественный бумажный фон ярко-зеленого цвета, созданный специально для профессиональной студийной работы. Благодаря точному оттенку, он идеально подходит для технологии хромакей (зеленый экран), позволяя легко и чисто заменять фон на любой другой в процессе постпродакшена. Матовая текстура и плотность 160 г/м² гарантируют равномерное освещение без бликов и просветов.

Ключевое применение: хромакей (зеленый экран)

Этот фон создан для профессиональной работы с технологией хромакей. Его насыщенный зеленый цвет оптимизирован для легкого выделения объекта при цветокоррекции в программах видеомонтажа и графических редакторах (Adobe After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve и др.). Благодаря равномерному прокрасу и матовой поверхности, вы получите чистый ключ без артефактов, что значительно упростит процесс замены фона при создании:

Видеороликов и рекламных материалов

Интервью и новостных сюжетов

Кинематографических спецэффектов

Стоковых фотографий с последующей заменой фона

Другие сферы применения

Портретная съемка: создание эффектных портретов с ярким, контрастным фоном.

создание эффектных портретов с ярким, контрастным фоном. Предметная съемка для маркетплейсов: идеальный фон для интернет-магазинов (Ozon, Wildberries), обеспечивающий легкую вырезку объектов.

идеальный фон для интернет-магазинов (Ozon, Wildberries), обеспечивающий легкую вырезку объектов. Групповые фото: широкий рулон позволяет снимать до 10 человек в полный рост.

широкий рулон позволяет снимать до 10 человек в полный рост. Фэшн- и рекламная фотография: для создания чистых, минималистичных или креативных кадров.

Ключевые особенности

Оптимальный оттенок для хромакея: яркий, равномерный зеленый цвет для чистого выделения объектов.

яркий, равномерный зеленый цвет для чистого выделения объектов. Матовая поверхность: не бликует и не создает отражений даже при ярком студийном свете.

не бликует и не создает отражений даже при ярком студийном свете. Плотная бумага 160 г/м²: не просвечивает, устойчива к разрывам при аккуратном использовании.

не просвечивает, устойчива к разрывам при аккуратном использовании. Большой размер: 2,72 м в ширину и 11 м в длину – достаточно для съемки групп и 50-100 сессий.

2,72 м в ширину и 11 м в длину – достаточно для съемки групп и 50-100 сессий. Равномерный прокрас: гарантирует отсутствие полос и перепадов цвета по всей площади.

гарантирует отсутствие полос и перепадов цвета по всей площади. Совместимость: рулон на картонной трубе подходит для стандартных держателей фонов (ворот).

Технические характеристики

Бренд: Wansen

Wansen Модель: SBP-27211-54 Stinger

SBP-27211-54 Stinger Цвет: зеленый

зеленый Ширина рулона: 2,72 м

2,72 м Длина рулона: 11 м

11 м Плотность бумаги: 160 г/м²

160 г/м² Поверхность: матовая (не бликует)

матовая (не бликует) Тип намотки: на картонную трубу

на картонную трубу Вес: 6 кг

Рекомендации по использованию для хромакея

Освещение: Для получения чистого ключа равномерно осветите зеленый фон отдельными источниками света, избегая теней на нем. Расстояние: Разместите объект на расстоянии не менее 1,5-2 метров от фона, чтобы избежать попадания зеленого света (отражения) на модель. Настройка камеры: Используйте правильный баланс белого для точной цветопередачи зеленого оттенка. Постпродакшен: Используйте инструменты ключинга (например, Keylight в After Effects) для точного выделения и замены фона.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение