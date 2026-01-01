Wansen SBP-27211-54 Stinger фон бумажный зеленый 2,72x11 м

Зеленый бумажный фон Wansen 2,72x11 м – профессиональное решение для хромакея и студийной съемки
Wansen SBP-27211-54 Stinger – это высококачественный бумажный фон ярко-зеленого цвета, созданный специально для профессиональной студийной работы. Благодаря точному оттенку, он идеально подходит для технологии хромакей (зеленый экран), позволяя легко и чисто заменять фон на любой другой в процессе постпродакшена. Матовая текстура и плотность 160 г/м² гарантируют равномерное освещение без бликов и просветов.
Ключевое применение: хромакей (зеленый экран)
Этот фон создан для профессиональной работы с технологией хромакей. Его насыщенный зеленый цвет оптимизирован для легкого выделения объекта при цветокоррекции в программах видеомонтажа и графических редакторах (Adobe After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve и др.). Благодаря равномерному прокрасу и матовой поверхности, вы получите чистый ключ без артефактов, что значительно упростит процесс замены фона при создании:
- Видеороликов и рекламных материалов
- Интервью и новостных сюжетов
- Кинематографических спецэффектов
- Стоковых фотографий с последующей заменой фона
Другие сферы применения
- Портретная съемка: создание эффектных портретов с ярким, контрастным фоном.
- Предметная съемка для маркетплейсов: идеальный фон для интернет-магазинов (Ozon, Wildberries), обеспечивающий легкую вырезку объектов.
- Групповые фото: широкий рулон позволяет снимать до 10 человек в полный рост.
- Фэшн- и рекламная фотография: для создания чистых, минималистичных или креативных кадров.
Ключевые особенности
- Оптимальный оттенок для хромакея: яркий, равномерный зеленый цвет для чистого выделения объектов.
- Матовая поверхность: не бликует и не создает отражений даже при ярком студийном свете.
- Плотная бумага 160 г/м²: не просвечивает, устойчива к разрывам при аккуратном использовании.
- Большой размер: 2,72 м в ширину и 11 м в длину – достаточно для съемки групп и 50-100 сессий.
- Равномерный прокрас: гарантирует отсутствие полос и перепадов цвета по всей площади.
- Совместимость: рулон на картонной трубе подходит для стандартных держателей фонов (ворот).
Технические характеристики
- Бренд: Wansen
- Модель: SBP-27211-54 Stinger
- Цвет: зеленый
- Ширина рулона: 2,72 м
- Длина рулона: 11 м
- Плотность бумаги: 160 г/м²
- Поверхность: матовая (не бликует)
- Тип намотки: на картонную трубу
- Вес: 6 кг
Рекомендации по использованию для хромакея
- Освещение: Для получения чистого ключа равномерно осветите зеленый фон отдельными источниками света, избегая теней на нем.
- Расстояние: Разместите объект на расстоянии не менее 1,5-2 метров от фона, чтобы избежать попадания зеленого света (отражения) на модель.
- Настройка камеры: Используйте правильный баланс белого для точной цветопередачи зеленого оттенка.
- Постпродакшен: Используйте инструменты ключинга (например, Keylight в After Effects) для точного выделения и замены фона.
Совместимость с аксессуарами
- Для переносной установки: системы крепления типа «ворота» (например, Fotokvant V-2630L).
- Для стационарной установки: системы подъема рулонных фонов (например, Fotokvant B-3W на 3 фона).
- Для отрезания: специальный нож для бумажных фонов (например, Fotokvant BGK-01), чтобы резать ровно и без заусенцев.
- Для отсутствия скручивания используйте отвес Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE отвес для фона магнитный 30 см черно-белый
Уход и хранение
- Храните рулон в сухом месте в вертикальном или горизонтальном положении на ровной поверхности. Рекомендуем VaKo Roll Holder-7 держатель рулонных фонов
- Избегайте попадания влаги и резких перепадов температуры, чтобы бумага не деформировалась.
- Перед использованием дайте рулону "отлежаться" в студии несколько часов, чтобы выровнять края.
- Загрязненные участки можно аккуратно срезать, так как они не влияют на оставшуюся часть рулона.