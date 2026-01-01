images
images
images
images
images
images
-12 %
Wansen SBP-27211-44 Black фон бумажный черный 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-44 Black фон бумажный черный 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-44 Black фон бумажный черный 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-44 Black фон бумажный черный 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-44 Black фон бумажный черный 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-44 Black фон бумажный черный 2,72x11 м

Wansen SBP-27211-44 Black фон бумажный черный 2,72x11 м

Wansen
Артикул: MTG-2139

Wansen SBP-27211-44 фон бумажный черный 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Wansen SBP-27211-93 Arctic White фон бумажный белый 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-93 Arctic White фон бумажный белый 2,72x11 м
Арт. MTG-2142
Wansen SBP-27211-93 Arctic White фон бумажный белый 2,72x11 м
Наличие
более 10 шт

Wansen SBP-27211-93 фон бумажный белый 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

6 690 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Арт. NVF-9624
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant RF-19PF - зум-рефлектор для Profoto, он же - стандартный рефлектор. Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания. Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении, для формирования света достаточно сдвинуть его на голове вперед или назад. Вес - 0,7 кг.

7 220 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину
Falcon Eyes BackDrop 14 фон бумажный желтый 2.72x10 м
Арт. DAN-9113
Falcon Eyes BackDrop 14 фон бумажный желтый 2.72x10 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон используется для фото и видеосъемки.

4 420 ₽
В корзину
Wansen SBP-27211-69 Bright White фон бумажный супер белый 2,72x11 м
Wansen SBP-27211-69 Bright White фон бумажный супер белый 2,72x11 м
Арт. MTG-2143
Wansen SBP-27211-69 Bright White фон бумажный супер белый 2,72x11 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Wansen SBP-27211-69 фон бумажный супер белый 2,72x11 м. Бумажный студийный фон премиального качества имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

6 690 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Арт. DAN-1510
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.

Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг. 

2 980 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Объективы. Быстро и по делу!
Объективы. Быстро и по делу!
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.