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Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto
Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto

Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto

Fotokvant
Артикул: NVF-9624

Fotokvant RF-19PF - зум-рефлектор для Profoto, он же - стандартный рефлектор. Рефлектор обеспечивает направленный, ровный свет с контролируемым углом рассеивания. Конструкция обеспечивает многолетнюю службу даже при интенсивном профессиональном использовании. Рефлектор прост в обращении, для формирования света достаточно сдвинуть его на голове вперед или назад. Вес - 0,7 кг.

Описание

Стандартный рефлектор Fotokvant RF-19PF для Profoto (19 см)

Fotokvant RF-19PF — это базовый стандартный рефлектор, предназначенный для установки на студийные осветительные приборы с креплением Profoto. Он служит для сбора и направления светового потока, создавая направленный, контролируемый свет. Диаметр рефлектора составляет 19 см, что делает его компактным и удобным для использования в различных студийных задачах. Иногда данный рефлектор называют зум-рефлектором, так как благодаря креплению Profoto, его можно двигать вдоль прибора.

Основные характеристики

  • Тип: Стандартный рефлектор.
  • Байонет: Profoto.
  • Диаметр: 19 см.
  • Назначение: Формирование направленного света и крепление модификаторов.

Для чего используется

Рефлектор RF-19PF является универсальным инструментом для студийной работы:

  • Базовое формирование света: Создает направленный световой поток с четким светотеневым рисунком, подходящий для акцентного или основного освещения.
  • Основа для модификаторов: На него могут устанавливаться шторки, соты и другие насадки. Например, Falcon Eyes DEA-BHC
  • Работа с цветными фильтрами: Позволяет использовать гелевые фильтры для изменения цвета света, например, Fotokvant Color Kit (7677)

Особенности конструкции

Рефлектор изготовлен из металла и имеет отражающее покрытие, которое эффективно собирает свет лампы в пучок. Байонет Profoto обеспечивает надежное крепление на осветителях этого стандарта. Компактный диаметр 19 см делает его удобным для хранения и транспортировки.

Комплектация

  • Рефлектор Fotokvant RF-19PF — 1 шт.

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