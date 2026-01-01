Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto

Стандартный рефлектор Fotokvant RF-19PF для Profoto (19 см)
Fotokvant RF-19PF — это базовый стандартный рефлектор, предназначенный для установки на студийные осветительные приборы с креплением Profoto. Он служит для сбора и направления светового потока, создавая направленный, контролируемый свет. Диаметр рефлектора составляет 19 см, что делает его компактным и удобным для использования в различных студийных задачах. Иногда данный рефлектор называют зум-рефлектором, так как благодаря креплению Profoto, его можно двигать вдоль прибора.
Основные характеристики
- Тип: Стандартный рефлектор.
- Байонет: Profoto.
- Диаметр: 19 см.
- Назначение: Формирование направленного света и крепление модификаторов.
Для чего используется
Рефлектор RF-19PF является универсальным инструментом для студийной работы:
- Базовое формирование света: Создает направленный световой поток с четким светотеневым рисунком, подходящий для акцентного или основного освещения.
- Основа для модификаторов: На него могут устанавливаться шторки, соты и другие насадки. Например, Falcon Eyes DEA-BHC
- Работа с цветными фильтрами: Позволяет использовать гелевые фильтры для изменения цвета света, например, Fotokvant Color Kit (7677)
Особенности конструкции
Рефлектор изготовлен из металла и имеет отражающее покрытие, которое эффективно собирает свет лампы в пучок. Байонет Profoto обеспечивает надежное крепление на осветителях этого стандарта. Компактный диаметр 19 см делает его удобным для хранения и транспортировки.