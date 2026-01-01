Fotokvant RF-19PF стандартный рефлектор для Profoto

Описание

Стандартный рефлектор Fotokvant RF-19PF для Profoto (19 см)

Fotokvant RF-19PF — это базовый стандартный рефлектор, предназначенный для установки на студийные осветительные приборы с креплением Profoto. Он служит для сбора и направления светового потока, создавая направленный, контролируемый свет. Диаметр рефлектора составляет 19 см, что делает его компактным и удобным для использования в различных студийных задачах. Иногда данный рефлектор называют зум-рефлектором, так как благодаря креплению Profoto, его можно двигать вдоль прибора.

Основные характеристики

Тип: Стандартный рефлектор.

Стандартный рефлектор. Байонет: Profoto.

Profoto. Диаметр: 19 см.

19 см. Назначение: Формирование направленного света и крепление модификаторов.

Для чего используется

Рефлектор RF-19PF является универсальным инструментом для студийной работы:

Особенности конструкции

Рефлектор изготовлен из металла и имеет отражающее покрытие, которое эффективно собирает свет лампы в пучок. Байонет Profoto обеспечивает надежное крепление на осветителях этого стандарта. Компактный диаметр 19 см делает его удобным для хранения и транспортировки.