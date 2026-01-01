images
images
images
images
-10 %
Falcon Eyes TE-900BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-900BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-900BW v3.0 студийная вспышка
Falcon Eyes TE-900BW v3.0 студийная вспышка

Falcon Eyes TE-900BW v3.0 студийная вспышка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3476

Студийная вспышка Falcon Eyes TE-900BW v3,0.

Студийный моноблок Falcon мощностью 900 Дж, имеет встроенную систему радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, регулировку мощности от 1/1 до 1/32 и пилотный свет 250 Вт. Байонет - Bowens. 

Описание

Основное отличие моноблока от предыдущей версии 2,0 - наличие встроенной системы радиосинхронизации на частоте 2,4 ГГц, 16 радиоканалов и четыре группы управления мощностью, пилотным светом и запуском вспышки с помощью пультов TERC (приобретаются отдельно).

Сверху на корпусе находится датчик оптической синхронизации, а для переноски или изменения угла наклона вспышки - на задней ее части расположена рукоятка. Элементы управления традиционно расположены на задней части корпуса: дисплей, кнопки управления и выбора режимов, валкодер, тумблер питания, гнездо для кабеля синхронизации и гнездо для кабеля питания (со встроенным предохранителем).

Кронштейн крепления имеет возможность перемещаться вдоль встроенной в корпус вспышки направляющей. Фиксация положения - винтовая. Это дает возможность уравновесить вспышку на стойке при использовании тяжелых аксессуаров. Угол наклона вспышки регулируемый и фиксируется винтом. Для установки зонта в основании кронштейна предусмотрено отверстие с фиксатором.

Корпус вспышки изготовлен из алюминиевого сплава с нанесением покрытия софт-тач. Кронштейн крепления вспышки изготовлен из стали.

Управление вспышкой электронное, осуществляется кнопками и валкодером, находящимися на панели управления. Для отображения значений текущей мощности и отображения режимов работы вспышки предусмотрены экран и светодиодные индикаторы. Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/1200 сек. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет до 2,1 сек. Диапазон регулировки мощности от 1/1 до 1/32 (6 ступеней экспозиции). Мощность отображается на дисплее цифрами от 6,0 до 1,0 с шагом 0,1.

Пилотный свет имеет два режима регулировки яркости, пропорциональный и независимый. В первом режиме яркость пилотного света меняется в зависимости от настройки мощности импульса, этот режим используется при работе с несколькими приборами для оценки пропорции освещения одного прибора относительно другого. Второй режим позволяет регулировать мощность пилотного света независимо от мощности импульса - для предварительной оценки светотеневого рисунка без сброса накопленной энергии на конденсаторах после уменьшения мощности, также этот режим используется при съемке с помощью постоянного света пилотной лампы.

Характеристики:

  • энергия импульса вспышки - 900 Дж
  • диапазон выходной мощности - 1/32 - 1/1 (с шагом 0,1)
  • лампа пилотного света - 250 Вт Е27
  • режимы работы лампы пилотного света - ручная рег., пропорциональный, выкл.
  • время перезарядки - 0,2-1,7 с
  • индикация готовности - световая, звуковая
  • оптическая синхронизация, дальность - до 10 м
  • радиосинхронизация - до 100 м
  • цветовая температура - 5600 K ± 200
  • напряжение на синхроразъеме - 5 В
  • длительность импульса - 1/800...1/1200 c
  • способы запуска вспышки - радио 2,4 ГГц, оптический, синхроразъем, кнопка TEST
  • напряжение питания - 220 В/50-60 Гц
  • охлаждение - встроенный вентилятор
  • защита от перегрева - есть
  • байонет - Bowens

Комплектация

  • Вспышка Falcon Eyes TE-900BW v3.0 студийная - 1 шт.
  • Кабель питания - 1шт.
  • Защитный колпак - 1 шт.
  • Синхрокабель - 1 шт.
  • Рефлектор - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Арт. NVF-9114
Fotokvant WT4-63 радиосинхронизатор с разъемом 6,3 для студийных вспышек
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant WT4-63 – четырехканальный радиосинхронизатор с разъемом 6,3 мм. Комплект состоит из передатчика и приемника. Синхронизатор предназначен для синхронизации фотоаппарата и студийных вспышек. Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак и срабатывает по центральному контакту. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. 

1 630 ₽
В корзину
Grifon R5-1015 комплект из пяти отражателей 100x150 см
Арт. FTR-971
Grifon R5-1015 комплект из пяти отражателей 100x150 см
Наличие
более 10 шт

Отражатель с пятью рабочими поверхностями – прозрачной, серебряной, золотой, белой и черной.

2 280 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Арт. VBR-505
Falcon Eyes L-2900ST стойка для освещения 2,5 м с пружинным амортизатором
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Falcon Eyes L-2900ST – прочная стальная стойка с пружинной амортизацией и металлическими зажимами. Используется для установки осветительных приборов со стандартным креплением диаметром 5/8". Высота от 113 до 250 см, крепежный адаптер с резьбой 1/4". Вес – 2,5 кг. Максимальная нагрузка – 7 кг.

-10 %2 170 ₽
1 950 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Арт. DAN-1510
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.

Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг. 

2 980 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
Арт. NVF-9028
GreenBean FlagPanel 5 FP6075 отражатель на раме
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 12 ч

GreenBean FlagPanel 5 FP6075 - отражатель на монолитной раме, 5 в 1.

Отражатель предназначен для управления освещением. Цвета - просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Размер рамы - 60х75 см.

-10 %5 580 ₽
5 020 ₽
В корзину
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Арт. NVF-1219
Grifon RT-04s радиосинхронизатор для Sony (комплект)
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon RT-04 – комплект предназначен для синхронизации фотоаппарата и вспышек системы Sony.

Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).

1 450 ₽
В корзину

Видео

Спецэффекты для фото и видео - искусственные кубики льда
Спецэффекты для фото и видео - искусственные кубики льда
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Магазин Фотогора. Grifon ZXZ-300 студийный моноблок
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.