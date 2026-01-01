Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива

Арт. NVF-8153

Fujimi FJ-QRPB – быстросъемная площадка предназначена для штативных голов FUJIMI FJ BH-01B, FJ BH-03B и их аналогов. Площадка изготовлена из анодированного алюминия, обеспечивает высокую скорость и удобство монтажа и демонтажа, а также гарантирует надежную фиксацию оборудования на штативе.