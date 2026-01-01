Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива

Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant FLH-08 – адаптер-переходник с 1/4" на 3/8".
Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Предназначен для работы со штативами.
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Винт Fotokvant FLH-70 для студийного оборудования. Металлический винт со стандартной резьбой 1/4". Длина резьбы - 25 мм. Рекомендуется использовать с гайкой FLH-71.
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