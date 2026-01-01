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Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива
Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива

Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива

Fotokvant
Артикул: NVF-7895

Fotokvant FLH-08 – адаптер-переходник с 1/4" на 3/8".

Изготовлен из металла. Подходит ко всем аксессуарам с резьбовым отверстием 1/4" и 3/8". Предназначен для работы со штативами.

Описание

Fotokvant FLH-08 винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма для штатива

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