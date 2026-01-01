images
images
images
images
images
Savage (19-1253) Egg nog фон бумажный 1,35x11 м гоголь-моголь
Savage (19-1253) Egg nog фон бумажный 1,35x11 м гоголь-моголь
Savage (19-1253) Egg nog фон бумажный 1,35x11 м гоголь-моголь
Savage (19-1253) Egg nog фон бумажный 1,35x11 м гоголь-моголь
Savage (19-1253) Egg nog фон бумажный 1,35x11 м гоголь-моголь

Savage (19-1253) Egg nog фон бумажный 1,35x11 м гоголь-моголь

Savage
Артикул: DAN-7943

Фон бумажный Savage (19-1253) Egg nog известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 13 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Арт. DAN-9441
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см.

Студийная пластина повышенной крепости для стационарной установки оборудования на потолок или стену. Не рекомендуется монтаж на гипсокартон без дополнительного усиления стены или потолка. Имеет страховочное кольцо для страховочного тросика.

Размеры пластины - 110х80х4 мм. Отверстия под монтаж - 6 и 8 мм. Высота пальца - 16 см, диаметр под оборудование - 5/8". Вес - 600 гр.

1 430 ₽
В корзину
Savage (57-1253) Gray Tint фон бумажный 1,35x11 м серый оттенок
Savage (57-1253) Gray Tint фон бумажный 1,35x11 м серый оттенок
Savage (57-1253) Gray Tint фон бумажный 1,35x11 м серый оттенок
Арт. DAN-7947
Savage (57-1253) Gray Tint фон бумажный 1,35x11 м серый оттенок
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (57-1253) Gray Tint известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Арт. DAN-7965
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (2-1253)Sky Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый
Арт. DAN-5781
Vibrantone VBRT1121 Pink 21 фон бумажный 1,35x6м цвет светло-розовый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 20 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1121 Pink 21, размер - 1,35x6 м, цвет - светло-розовый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


-10 %1 680 ₽
1 510 ₽
В корзину
-9 %
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки
Арт. MTG-3235
Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 16 ч

Wansen BCC-10080W Cuboid белый параллелепипед 100x100x80 мм для предметной съемки. 

-9 %440 ₽
400 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT1126 Sky 26 фон бумажный 1,35x6м цвет небесный
Vibrantone VBRT1126 Sky 26 фон бумажный 1,35x6м цвет небесный
Арт. DAN-7116
Vibrantone VBRT1126 Sky 26 фон бумажный 1,35x6м цвет небесный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT1126 Sky 26, размер - 1,35x6 м, цвет - небесный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.

1 680 ₽
В корзину
Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м
Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м
Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м
Арт. NVF-2208
Colorama CO568 Black черный фон бумажный 1,35х11 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Colorama Black 568 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.

6 190 ₽
В корзину
Vibrantone VBRT1216 Red 16 фон бумажный 1,35x11м цвет красный
Vibrantone VBRT1216 Red 16 фон бумажный 1,35x11м цвет красный
Vibrantone VBRT1216 Red 16 фон бумажный 1,35x11м цвет красный
Арт. DAN-7115
Vibrantone VBRT1216 Red 16 фон бумажный 1,35x11м цвет красный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Vibrantone VBRT1216 Red 16, размер - 1,35x11 м, цвет - красный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.

2 490 ₽
В корзину
Savage (83-1253) Turquoise фон бумажный 1,35x11 м бирюзовый
Savage (83-1253) Turquoise фон бумажный 1,35x11 м бирюзовый
Savage (83-1253) Turquoise фон бумажный 1,35x11 м бирюзовый
Арт. DAN-7970
Savage (83-1253) Turquoise фон бумажный 1,35x11 м бирюзовый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажный фон Savage (83-1253) Turquoise известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на ,картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Видеоинтервью с фотографом Мэтью Джорданом Смитом
Видеоинтервью с фотографом Мэтью Джорданом Смитом
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Беспроводной микрофон для видеоблоггера. Какой выбрать, на что обратить внимание?
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.