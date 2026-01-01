images
images
images
Savage (64-1253) Bluejean фон бумажный 1.35x11 м синий
Savage (64-1253) Bluejean фон бумажный 1.35x11 м синий
Savage (64-1253) Bluejean фон бумажный 1.35x11 м синий

Savage (64-1253) Bluejean фон бумажный 1.35x11 м синий

Savage
Артикул: DAN-7935

Фон бумажный Savage (64-1253) Bluejean известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

Описание

Высокая плотность бумаги позволяет использовать фоны Savage дольше, чем фоны брендов по более экономным ценам.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Производство - США.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Арт. DAN-7792
Fotokvant V-2122 ворота для легких фонов 2,1х2,2 м
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 13 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

-10.22 %2 440 ₽
2 190 ₽
В корзину
Savage (81-1253) Rustik фон бумажный 1,35x11 м рустик
Savage (81-1253) Rustik фон бумажный 1,35x11 м рустик
Savage (81-1253) Rustik фон бумажный 1,35x11 м рустик
Арт. DAN-7961
Savage (81-1253) Rustik фон бумажный 1,35x11 м рустик
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (81-1253) Rustik известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Арт. DAN-7933
Savage (47-1253) Baby Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Savage (47-1253) WIDETONE BABY BLUE - известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

Бумажные фоны Savage имеют такую фактурную поверхность, которая позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Размер фона - 2,72x11 м. Цвет - голубой. Плотность фона - 160 г/м2. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Savage (29-1253) Orchid фон бумажный 1,35x11 м барвинковый
Savage (29-1253) Orchid фон бумажный 1,35x11 м барвинковый
Savage (29-1253) Orchid фон бумажный 1,35x11 м барвинковый
Арт. DAN-7955
Savage (29-1253) Orchid фон бумажный 1,35x11 м барвинковый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (29-1253)Orchid известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Savage (76-1253) Mocha фон бумажный 1,35x11 м бежевый мокко
Savage (76-1253) Mocha фон бумажный 1,35x11 м бежевый мокко
Savage (76-1253) Mocha фон бумажный 1,35x11 м бежевый мокко
Арт. DAN-7952
Savage (76-1253) Mocha фон бумажный 1,35x11 м бежевый мокко
Наличие
в наличии 1-3 шт

Бумажный фон Savage (76-1253) Mocha бежевый мокко- бемашный фон известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона 160 г/м.Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Арт. DAN-7965
Savage (2-1253) Sky Blue фон бумажный 1,35x11 м небесный голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (2-1253)Sky Blue известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Savage (5-1253) Ultramarine фон бумажный 1,35x11 м ультрамарин
Savage (5-1253) Ultramarine фон бумажный 1,35x11 м ультрамарин
Savage (5-1253) Ultramarine фон бумажный 1,35x11 м ультрамарин
Арт. DAN-7972
Savage (5-1253) Ultramarine фон бумажный 1,35x11 м ультрамарин
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фотофон Savage (5-1253) Ultramarine - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Savage (56-1253) Fashion gray фон бумажный 1,35x11 м модный серый
Savage (56-1253) Fashion gray фон бумажный 1,35x11 м модный серый
Savage (56-1253) Fashion gray фон бумажный 1,35x11 м модный серый
Арт. DAN-7945
Savage (56-1253) Fashion gray фон бумажный 1,35x11 м модный серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (56-1253) Fashion grey известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Арт. DAN-7969
Savage (75-1253) True Blue фон бумажный 1,35x11 м голубой
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажные фоны Savage (75-1253) True Blue, известного американского бренда Savage, имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Арт. DAN-7934
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (25-1253) Beige известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Сюрреалистические миры Кайла Томпсона
Сюрреалистические миры Кайла Томпсона
Джей Мейзел
Джей Мейзел
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.