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Raylab 049 Silvertone фон бумажный 2.72x11 м серый глубокий

Raylab 049 Silvertone фон бумажный 2.72x11 м серый глубокий

Raylab
Артикул: DAN-9137

Фон бумажный Raylab 049 Silvertone фон бумажный 2.72x11 м серый глубокий. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

Описание

Raylab 049 Silvertone – бумажный фон глубокий серый 2.72×11 м

Raylab 049 Silvertone (артикул DAN-9137) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 2.72×11 метров в насыщенном оттенке глубокого серого (Silvertone). Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.

Глубокий серый цвет – это универсальный и элегантный фон, который подходит для широкого спектра съёмочных задач: от классических портретов до коммерческой предметной съёмки. Он создаёт нейтральную, строгую атмосферу, не отвлекает внимание от объекта и отлично сочетается с различными цветовыми решениями. Фон поставляется в рулоне на картонной трубе, что обеспечивает удобство хранения и защиту от повреждений.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: строгий, нейтральный фон для портретов и семейных фотосессий.
  • Предметная съёмка: отличный фон для фотографирования товаров для интернет-магазинов и маркетплейсов.
  • Студийная работа: универсальный фон для профессиональных и любительских студий.
  • Видеосъёмка: качественный однородный фон для интервью, стримов и видео-контента.

Ключевые особенности

  • Размер 2.72×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.
  • Высококачественная небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.
  • Цвет Silvertone (глубокий серый): универсальный, строгий, подходит для многих съёмочных задач.
  • Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
  • Плотная бумага: хорошо держит форму, не просвечивает.

Технические характеристики

  • Тип: бумажный студийный фон
  • Бренд: Raylab
  • Цвет: Silvertone (глубокий серый)
  • Размер: 2.72 × 11 м
  • Упаковка: рулон на картонной трубе
  • Поверхность: гладкая, небликующая
  • Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Совместимость с аксессуарами

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.
  • Фиксация: чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась, используйте прищепки для крепления фонов.

Преимущества бумажного фона

  • Экономичность: 11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
  • Качество поверхности: небликующая бумага с мелкой текстурой дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
  • Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
  • Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Ближайший аналог

Комплектация

В стандартную поставку входит рулон бумажного фона Raylab 049 Silvertone на картонной трубе.

Системы крепления, нож для резки, клипсы и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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