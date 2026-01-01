Raylab 049 Silvertone фон бумажный 2.72x11 м серый глубокий

Raylab 049 Silvertone – бумажный фон глубокий серый 2.72×11 м
Raylab 049 Silvertone (артикул DAN-9137) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 2.72×11 метров в насыщенном оттенке глубокого серого (Silvertone). Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.
Глубокий серый цвет – это универсальный и элегантный фон, который подходит для широкого спектра съёмочных задач: от классических портретов до коммерческой предметной съёмки. Он создаёт нейтральную, строгую атмосферу, не отвлекает внимание от объекта и отлично сочетается с различными цветовыми решениями. Фон поставляется в рулоне на картонной трубе, что обеспечивает удобство хранения и защиту от повреждений.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: строгий, нейтральный фон для портретов и семейных фотосессий.
- Предметная съёмка: отличный фон для фотографирования товаров для интернет-магазинов и маркетплейсов.
- Студийная работа: универсальный фон для профессиональных и любительских студий.
- Видеосъёмка: качественный однородный фон для интервью, стримов и видео-контента.
Ключевые особенности
- Размер 2.72×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.
- Высококачественная небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.
- Цвет Silvertone (глубокий серый): универсальный, строгий, подходит для многих съёмочных задач.
- Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
- Плотная бумага: хорошо держит форму, не просвечивает.
Технические характеристики
- Тип: бумажный студийный фон
- Бренд: Raylab
- Цвет: Silvertone (глубокий серый)
- Размер: 2.72 × 11 м
- Упаковка: рулон на картонной трубе
- Поверхность: гладкая, небликующая
- Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка
Совместимость с аксессуарами
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L.
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой: Fotokvant RAC-BR KIT, Fotokvant B-3W.
- Для фиксации бумаги: прищепки-клипсы Fotokvant CL-P100 (пластиковые) или Fotokvant CL-C35 (металлические).
- Для обрезки бумаги: нож Fotokvant BGK-01.
Рекомендации по использованию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
- Установка: зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины.
- Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
- Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.
- Фиксация: чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась, используйте прищепки для крепления фонов.
Преимущества бумажного фона
- Экономичность: 11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
- Качество поверхности: небликующая бумага с мелкой текстурой дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
- Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
- Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.
Уход и хранение
- Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
- Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
- Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
- Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).