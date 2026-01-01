Raylab 049 Silvertone фон бумажный 2.72x11 м серый глубокий

Описание

Raylab 049 Silvertone – бумажный фон глубокий серый 2.72×11 м

Raylab 049 Silvertone (артикул DAN-9137) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 2.72×11 метров в насыщенном оттенке глубокого серого (Silvertone). Бумага имеет высококачественную небликующую поверхность с мелкой текстурой, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.

Глубокий серый цвет – это универсальный и элегантный фон, который подходит для широкого спектра съёмочных задач: от классических портретов до коммерческой предметной съёмки. Он создаёт нейтральную, строгую атмосферу, не отвлекает внимание от объекта и отлично сочетается с различными цветовыми решениями. Фон поставляется в рулоне на картонной трубе, что обеспечивает удобство хранения и защиту от повреждений.

Назначение и применение

Портретная съёмка: строгий, нейтральный фон для портретов и семейных фотосессий.

строгий, нейтральный фон для портретов и семейных фотосессий. Предметная съёмка: отличный фон для фотографирования товаров для интернет-магазинов и маркетплейсов.

отличный фон для фотографирования товаров для интернет-магазинов и маркетплейсов. Студийная работа: универсальный фон для профессиональных и любительских студий.

универсальный фон для профессиональных и любительских студий. Видеосъёмка: качественный однородный фон для интервью, стримов и видео-контента.

Ключевые особенности

Размер 2.72×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.

достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения. Высококачественная небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.

равномерное распределение света, минимум бликов и отражений. Цвет Silvertone (глубокий серый): универсальный, строгий, подходит для многих съёмочных задач.

универсальный, строгий, подходит для многих съёмочных задач. Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.

обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений. Плотная бумага: хорошо держит форму, не просвечивает.

Технические характеристики

Тип: бумажный студийный фон

бумажный студийный фон Бренд: Raylab

Raylab Цвет: Silvertone (глубокий серый)

Silvertone (глубокий серый) Размер: 2.72 × 11 м

2.72 × 11 м Упаковка: рулон на картонной трубе

рулон на картонной трубе Поверхность: гладкая, небликующая

гладкая, небликующая Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Совместимость с аксессуарами

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины.

зафиксируйте фон в держателе и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. Фиксация: чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась, используйте прищепки для крепления фонов.

Преимущества бумажного фона

Экономичность: 11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.

11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона. Качество поверхности: небликующая бумага с мелкой текстурой дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.

небликующая бумага с мелкой текстурой дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света. Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.

лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода. Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение

Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.

Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.

Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.

Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

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