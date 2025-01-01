Оптический рефлектор Fotokvant RO-02 PLUS.
Представляет из себя оптическое приспособление, набор масок гобо и цветных фильтров (толщиной примерно 1,5 мм) для создания светотеневых эффектов в художественной фотографии. Байонет - Bowens.
Fotokvant BGP-2711-30 Silvertone фон бумажный 2.72х11 м крем-брюле.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-30 размером 2,72х11 м цвет - теплый серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.
Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.
Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг.
Осветитель Godox S60 светодиодный фокусируемый.
Светодиодный, фокусируемый осветитель мощностью 60 Вт. Световая температура - 5600 К, индекс CRI/TLCI >96. Управление осуществляется через выносной блок. Также есть возможность управления с помощью пульта ДУ, по технологии DMX512, со смартфона по Bluetooth. Байонет - Godox S. Вес - 1,4 кг.
Raylab 059 Light Crimson фон бумажный светло-малиновый 2.72x11 м.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.
Godox MS300V вспышка студийная
Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 300 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные характеристики - ведущее число 58, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Особенность модели заключается в использовании экономичной светодиодной лампы пилотного света 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.
Fotokvant BGP-2711-103 Lotus Root Pink фон бумажный 2.72х11 м розовый лотос.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-103 размером 2,72х11 м цвет - бледный розовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-199 Duck Egg Green фон бумажный 2.72х11 м голубой туман.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-199 размером 2,72х11 м цвет - бледный голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-21 Puruit Grey фон бумажный 2.72х11 м пыльно-серый.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-21 размером 2,72х11 м цвет - пыльно-серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
Fotokvant BGP-2711-42 Morning Mist фон бумажный 2.72х11 м утренний туман.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-42 размером 2,72х11 м цвет - серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.
