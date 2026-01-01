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Raylab 045 Slate Grey фон бумажный 2.72x11 м шиферно-серый

Raylab 045 Slate Grey фон бумажный 2.72x11 м шиферно-серый

Raylab
Артикул: DAN-9134

Фон бумажный Raylab 045 Slate Grey фон бумажный 2.72x11 м шиферно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

Описание

Для использования зафиксируйте фон в держателе, и разверните отрезок бумаги необходимой длины. Со временем, когда фон запачкается в процессе съемки, всегда можно отрезать негодную часть и размотать новую. Рулона длиной шесть метров хватит не на одну фотосессию!

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Для удобства использования бумажного фона, чтобы бумага не разматывалась и меньше портилась в процессе эксплуатации, - рекомендуем использовать прищепки для крепления фонов: пластиковые Fotokvant CL-P100 или металлические Fotokvant CL-C35.

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