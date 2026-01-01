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Fotokvant SBK-30 софтбокс круглый 30 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-30 софтбокс круглый 30 см для накамерной вспышки
Fotokvant SBK-30 софтбокс круглый 30 см для накамерной вспышки

Fotokvant SBK-30 софтбокс круглый 30 см для накамерной вспышки

Fotokvant
Артикул: NVF-9127

Fotokvant SBK-30 - круглый софтбокс для накамерной вспышки. Диаметр - 30 см.

Предназначен для репортажной, портретной и макросъемки. Легко раскладывается и в сложенном состоянии софтбокс можно уместить в карман. Пружинная конструкция позволяет сохранить нужную форму, а за счет системы крепления софтбокс можно установить на любую накамерную вспышку.

Описание

Fotokvant SBK-30 софтбокс круглый 30 см для накамерной вспышки

Комплектация

  • Софтбокс - 1 шт.
  • Лента крепежная на вспышку - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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