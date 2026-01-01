images
Grifon 93 фон бумажный 2,7х10 м белый

Grifon 93 фон бумажный 2,7х10 м белый

Grifon
Артикул: DAN-9119

Grifon 93 фон бумажный 2,7х10 м белый

Бумажный фон Grifon 93 - белый фон из бумаги шириной 2,7 м и длиной 10 метров, ширина тубуса – 2,75 м. Плотность бумаги - 145 г/м2.

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.


Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2630L (усиленные ворота для тяжёлых фонов 2.6×3 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
  • Клипсы: при установке рулонного фона на ворота, рекомендуем использовать клипсы Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35 для фиксации фона, чтобы не разматывался под собственным весом
  • Отвесы: так как фон продается и хранится в рулоне, нижний край имеет свойство подгибаться, чтобы этого не происходило, рекомендуем использовать отвесы Fotokvant OTV-10BW BLACK-WHITE и Fotokvant OTV-30BW BLACK-WHITE
  • Системы хранения фонов: для хранения нескольких фонов рекомендуем использовать системы VaKo Roll Holder

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Raylab 034 Thunder Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый
Арт. DAN-7596
Raylab 034 Thunder Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 034 Thunder Grey фон бумажный 2.72x11 м темно-серый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

6 050 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes BackDrop 170 фон бумажный розовый 2.72x10 м
Арт. DAN-9116
Falcon Eyes BackDrop 170 фон бумажный розовый 2.72x10 м
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 12 ч

Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон используется для фото и видеосъемки. Цвет - розовый.

-10 %4 090 ₽
3 680 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT1119 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x6м цвет латте
Vibrantone VBRT1119 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x6м цвет латте
Vibrantone VBRT1119 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x6м цвет латте
Арт. DAN-5780
Vibrantone VBRT1119 Milk Coffee 19 фон бумажный 1,35x6м цвет латте
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 20 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1119 Milk Coffee 19, размер - 1,35x6 м, цвет - латте.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x6 м.


-10 %1 680 ₽
1 510 ₽
В корзину
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Арт. VBR-449
Falcon Eyes B-3W система подъема фона
Наличие
более 10 шт

Falcon Eyes B-3W – система подъема трех фонов. Крепится к стене или к потолку. В начале необходимо установить специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7–10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов установить пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые необходимо после этого установить в тубус бумажного фона.

4 850 ₽
В корзину
Grifon 55 фон бумажный бирюзовый 2,7х10 м
Арт. DAN-6116
Grifon 55 фон бумажный бирюзовый 2,7х10 м
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Grifon 55, бирюзовый, размер - 2,7х10 м.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги плотностью 145 г/м, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,7х10 м.

4 200 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 14 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину

Видео

Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Как использовать бумажные рулонные фоны в студии
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Лайфхаки для работы со студийными бумажными фонами
Александр Гальперин – мастер комбинированных съемок, сторонник простоты и ясности поэтического образа
Александр Гальперин – мастер комбинированных съемок, сторонник простоты и ясности поэтического образа
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81417) M180 LED светодиодная панель с аккумулятором. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.