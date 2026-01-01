Grifon 57 фон бумажный 2,7х10 м тёмно-серый

Арт. DAN-7578

до конца распродажи 8 дн, 19 ч

Фон бумажный Raylab 014 Ginger фон бумажный 2.72x11 м желто-оранжевый. Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м. Этот фон описывают как яркий и сочный, но при этом не кричащий и приятный для глаз . Он передаёт тёплое, солнечное настроение, ассоциируясь с летом и позитивом/