Fotokvant Eyecup DK-21 наглазник для камер Nikon

Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-21.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
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Алкалиновая батарейка Varta Energy LR6 тип АА.
Батарейки серии Energy отличаются долгим сроком работы, подходят для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделаны из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Raylab CL-P1 -это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.
Фотофон Savage (61-12) Tv Gray - известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-001 40 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 40х40х40 мм.
Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.
Наглазник Fujimi FEC-DK-21 для системы Nikon.
Резиновый наглазник (совместим с Nikon D600/D610, D7000, D90, D80, D300/s, D40, D60, D50, D70S, D200). Изготовлен из пластика и имеет резиновую рамку, благодаря которой позволяет без проблем фотографировать в очках.