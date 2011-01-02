Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый

Описание

Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown – бумажный фон кофейно-коричневого цвета 2.1×11 м

Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown (артикул MTG-2361) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 2.1×11 метров в насыщенном кофейно-коричневом оттенке. Бумага имеет гладкую небликующую поверхность, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.

Этот фон станет отличным выбором для портретной съёмки, предметной фотографии (в том числе для маркетплейсов), а также для создания тёплой, уютной атмосферы в кадре. Благодаря плотности 160 г/м² и весу около 5 кг, рулон хорошо держит форму и не просвечивает, обеспечивая чистый, однородный фон без дефектов.

Назначение и применение

Портретная съёмка: создание тёплого, нейтрального фона для портретов и семейных фотосессий.

создание тёплого, нейтрального фона для портретов и семейных фотосессий. Предметная съёмка: отличный фон для фотографирования товаров для интернет-магазинов и маркетплейсов.

отличный фон для фотографирования товаров для интернет-магазинов и маркетплейсов. Студийная работа: универсальный фон для профессиональных и любительских студий.

универсальный фон для профессиональных и любительских студий. Видеосъёмка: качественный однородный фон для интервью, стримов и видео-контента.

Ключевые особенности

Размер 2.1×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.

достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения. Гладкая небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.

равномерное распределение света, минимум бликов и отражений. Цвет Coco Brown (кофейно-коричневый): тёплый, универсальный оттенок для различных съёмочных задач.

тёплый, универсальный оттенок для различных съёмочных задач. Плотность 160 г/м²: прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму.

прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму. Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.

обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений. Вес около 5 кг: устойчивый рулон, легко устанавливается на системы крепления.

Технические характеристики

Тип: бумажный студийный фон

бумажный студийный фон Бренд: Fotokvant

Fotokvant Цвет: Coco Brown (кофейно-коричневый)

Coco Brown (кофейно-коричневый) Размер: 2.1 × 11 м

2.1 × 11 м Плотность: 160 г/м²

160 г/м² Упаковка: рулон на картонной трубе

рулон на картонной трубе Вес: около 5 кг

около 5 кг Поверхность: гладкая, небликующая

гладкая, небликующая Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2122 (ворота для лёгких фонов 2.1×2.2 м).

системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2122 (ворота для лёгких фонов 2.1×2.2 м). Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.

при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Fotokvant

Экономичность: 11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.

11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона. Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.

небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света. Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.

лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода. Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение