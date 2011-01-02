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Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый
Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый
Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый
Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый

Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый

Fotokvant
Артикул: MTG-2361

Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Вес фона примерно 5 кг.

Описание

Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown – бумажный фон кофейно-коричневого цвета 2.1×11 м

Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown (артикул MTG-2361) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 2.1×11 метров в насыщенном кофейно-коричневом оттенке. Бумага имеет гладкую небликующую поверхность, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.

Этот фон станет отличным выбором для портретной съёмки, предметной фотографии (в том числе для маркетплейсов), а также для создания тёплой, уютной атмосферы в кадре. Благодаря плотности 160 г/м² и весу около 5 кг, рулон хорошо держит форму и не просвечивает, обеспечивая чистый, однородный фон без дефектов.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: создание тёплого, нейтрального фона для портретов и семейных фотосессий.
  • Предметная съёмка: отличный фон для фотографирования товаров для интернет-магазинов и маркетплейсов.
  • Студийная работа: универсальный фон для профессиональных и любительских студий.
  • Видеосъёмка: качественный однородный фон для интервью, стримов и видео-контента.

Ключевые особенности

  • Размер 2.1×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.
  • Гладкая небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.
  • Цвет Coco Brown (кофейно-коричневый): тёплый, универсальный оттенок для различных съёмочных задач.
  • Плотность 160 г/м²: прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму.
  • Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
  • Вес около 5 кг: устойчивый рулон, легко устанавливается на системы крепления.

Технические характеристики

  • Тип: бумажный студийный фон
  • Бренд: Fotokvant
  • Цвет: Coco Brown (кофейно-коричневый)
  • Размер: 2.1 × 11 м
  • Плотность: 160 г/м²
  • Упаковка: рулон на картонной трубе
  • Вес: около 5 кг
  • Поверхность: гладкая, небликующая
  • Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

  • Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2122 (ворота для лёгких фонов 2.1×2.2 м).
  • Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).

Рекомендации по использованию

  • Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
  • Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
  • Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
  • Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.

Преимущества бумажного фона Fotokvant

  • Экономичность: 11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
  • Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
  • Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
  • Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.

Уход и хранение

  • Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
  • Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
  • Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
  • Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

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