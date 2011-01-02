Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown фон бумажный 2.1х11 м кофейный коричневый

Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown – бумажный фон кофейно-коричневого цвета 2.1×11 м
Fotokvant BGP-2111-20 Coco Brown (артикул MTG-2361) – это профессиональный бумажный студийный фон размером 2.1×11 метров в насыщенном кофейно-коричневом оттенке. Бумага имеет гладкую небликующую поверхность, что обеспечивает ровный световой рисунок и минимальные блики при работе с источниками света.
Этот фон станет отличным выбором для портретной съёмки, предметной фотографии (в том числе для маркетплейсов), а также для создания тёплой, уютной атмосферы в кадре. Благодаря плотности 160 г/м² и весу около 5 кг, рулон хорошо держит форму и не просвечивает, обеспечивая чистый, однородный фон без дефектов.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: создание тёплого, нейтрального фона для портретов и семейных фотосессий.
- Предметная съёмка: отличный фон для фотографирования товаров для интернет-магазинов и маркетплейсов.
- Студийная работа: универсальный фон для профессиональных и любительских студий.
- Видеосъёмка: качественный однородный фон для интервью, стримов и видео-контента.
Ключевые особенности
- Размер 2.1×11 м: достаточная длина для многократного использования – отрезайте нужный участок по мере загрязнения.
- Гладкая небликующая поверхность: равномерное распределение света, минимум бликов и отражений.
- Цвет Coco Brown (кофейно-коричневый): тёплый, универсальный оттенок для различных съёмочных задач.
- Плотность 160 г/м²: прочная бумага, не просвечивает, хорошо держит форму.
- Картонная труба в комплекте: обеспечивает удобство хранения и защиту рулона от повреждений.
- Вес около 5 кг: устойчивый рулон, легко устанавливается на системы крепления.
Технические характеристики
- Тип: бумажный студийный фон
- Бренд: Fotokvant
- Цвет: Coco Brown (кофейно-коричневый)
- Размер: 2.1 × 11 м
- Плотность: 160 г/м²
- Упаковка: рулон на картонной трубе
- Вес: около 5 кг
- Поверхность: гладкая, небликующая
- Назначение: портретная, предметная, рекламная съёмка
Совместимость с системами крепления
Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:
- Для переносной установки: системы типа «ворота», например, Fotokvant V-2122 (ворота для лёгких фонов 2.1×2.2 м).
- Для стационарного крепления: системы установки рулонных фонов с размоткой, например, Fotokvant RAC-BR KIT (комплект держателей для одного фона) или Fotokvant B-3W (система подъёма 3 фонов).
Рекомендации по использованию
- Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.
- Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.
- Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью ножа и линейки, чтобы сохранить ровный край.
- Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении.
Преимущества бумажного фона Fotokvant
- Экономичность: 11 метров длины обеспечивает большое количество съёмок до замены рулона.
- Качество поверхности: небликующая бумага дает точную цветопередачу и минимизирует блики от источников света.
- Удобство использования: лёгкий в установке и замене, не требует специального ухода.
- Совместимость: подходит для большинства студийных систем крепления фонов.
Уход и хранение
- Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.
- Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.
- Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.
- Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).