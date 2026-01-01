Fotokvant BGP-2111-02 Sky Blue фон бумажный 2.1х11 м небесно-голубой

Арт. DAN-7792

до конца распродажи 3 дн, 5 ч

Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.

