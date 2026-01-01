Falcon Eyes BackDrop 61 фон бумажный голубой 2,72x10 м

Описание

Бумажные фотофоны зарекомендовали себя среди профессиональных фотографов как высококачественные фотоаксессуары, они также популярны и в домашних студиях. С помощью бумажного фона фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии.

Фон изготавливается из высокопрочной, качественной мелкозернистой бумаги плотностью 145 г/м² и обладает матовой поверхностью, намотан на специализированную картонную тубу (внутренний диаметр тубы 59 мм), за счет чего он не провисает при установке на систему крепления.

Совместимость с системами крепления

Для установки бумажного фона рекомендуется использовать следующие системы:

Рекомендации по использованию

Хранение: храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги.

храните рулон в сухом месте в вертикальном положении, чтобы избежать деформации бумаги. Установка: при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов.

при установке на ворота или систему подъёма убедитесь, что рулон закреплён ровно, чтобы избежать перекосов. Обрезка: при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край.

при необходимости отрезайте бумагу по прямой линии с помощью специального ножа, чтобы сохранить ровный край. Чистота: бумажный фон чувствителен к пыли и грязи – рекомендуем работать в чистом студийном помещении. При частом использовании, рекомендуем заклеивать подошвы белым малярным скотчем, чтобы продлить срок службы фона.

Уход и хранение

Храните рулон в сухом месте, защищённом от влаги.

Не допускайте перегибов бумаги – это может привести к появлению заломов.

Каблуки: при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон.

при съемке моделей нередко в качестве обуви используют обувь на острых каблуках, чтобы фон не протыкался, не используйте фон на линолеуме, ковровом покрытии и прочем. Или подкладывайте твердый материал (фанеру, ДСП и пр.), чтобы не пробивать и не мять фон. Перед использованием убедитесь, что поверхность чистая, без пыли и загрязнений.

Если загрязнение появилось, замените отрезанный участок (бумага одноразовая).

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Поставляется в виде рулона в коробке.