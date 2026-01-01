E-IMAGE EISBP1004 Background paper 04 Neutral grey фон бумажный серый 2.72×10 м

Характеристики:
- Цвет - серый (04 Neutral grey)
- Плотность бумаги - 160 г/кв.м
- Размер фона - 2,72 х 10 м,
- Внутренний диаметр тубы - 48 мм
- Вес - 4,75 кг
- Габариты упаковки 275 х 9 х 8,5 см
- Вес брутто - 5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Background paper 04 Neutral grey фон бумажный серый 2.72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги.
Характеристики:
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Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
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E-IMAGE Background paper 93 Arctic white фон бумажный белый 2.72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги. Ширина 2,72 м, длина 10 метров. Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона. Минимальная текстурированность поверхности бумаги
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Falcon Eyes BackDrop 2.72x10 — бумажный фон используется для фото и видеосъемки. Цвет - черный.
E-IMAGE Background paper 44 Jet фон бумажный черный 2.72x10 м.
Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги.