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Fotokvant BGF-1520 Blue/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см синий/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Blue/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см синий/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Blue/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см синий/зеленый
Fotokvant BGF-1520 Blue/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см синий/зеленый

Fotokvant BGF-1520 Blue/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см синий/зеленый

Fotokvant
Артикул: DAN-7883

Двусторонний тканевый фон Fotokvant BGF-1520 Blue/Green, синий/зеленый, размер - 1,5х2 метра.

Фон отличается хорошим качеством и высокой плотностью ткани. Цвет - зеленый и синий.

Описание

С одной стороны у фона прошит "рукав" для установки на перекладину. Рекомендуется использовать с системой установки фона типа ворота, например, Fotokvant V-2830. Для альтернативного способа установки на противоположной стороне фона имеются люверсы. Крепления под люверсы в комплекте поставки.

Фон предназначен для полноростовой съемки с дальнейшим удалением заднего плана в графическом редакторе. В первую очередь подходит для профессиональной работы, но нередко используется и любителями для съемки блогов или обзоров.

Комплектация

  • Fotokvant BGF-1520 Blue/Green.
  • Крепления под люверсы - 4 шт.

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