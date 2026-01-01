Fotokvant BGF-1520 Blue/Green фон тканевый двусторонний 150х200 см синий/зеленый

Описание

С одной стороны у фона прошит "рукав" для установки на перекладину. Рекомендуется использовать с системой установки фона типа ворота, например, Fotokvant V-2830. Для альтернативного способа установки на противоположной стороне фона имеются люверсы. Крепления под люверсы в комплекте поставки.

Фон предназначен для полноростовой съемки с дальнейшим удалением заднего плана в графическом редакторе. В первую очередь подходит для профессиональной работы, но нередко используется и любителями для съемки блогов или обзоров.