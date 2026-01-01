Fotokvant V-2830L ворота для тяжелого фотофона 2,8х3 м

Система предназначена для установки любого типа фонов от средних по весу до тяжелых. Перекладина состоит из 4-х секций (трубок) с байонетным креплением из которых можно сложить 3 варианта: 1,45 метра, 2,3 метра и 3 метра.
При установке рулонных фонов - нетканых или бумажных, рекомендуется использовать прищепки https://photogora.ru/holder/clamp/fotokvant-cl-c35-studiynaya-klipsa/
FUJIMI FCL-BH1 – прищепка фотографическая с шаровой головой. Специально разработанная металлическая клипса предназначена для крепления большинства камер практически в любом месте фотостудии. Дает большую гибкость и свободу в креплении оборудования. Зажим может использоваться на стойках, ручках держателей или для поддержки фона. Внутренняя часть клипсы прорезиненная и безопасна для студийных аксессуаров.