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Fotokvant V-2830L ворота для тяжелого фотофона 2,8х3 м
Fotokvant V-2830L ворота для тяжелого фотофона 2,8х3 м

Fotokvant V-2830L ворота для тяжелого фотофона 2,8х3 м

Fotokvant
Артикул: NVF-3218

Fotokvant V-2830L – мобильная система крепления фона типа ворота. Комплектуется двумя стойками и 4-х секционной перекладиной 3 м.  Максимальная высота – 2,8 м; максимальная ширина, м – 3,0. Цвет – черный. В сложенном состоянии - 1,1 м. Для хранения и транспортировки система упакована в сумку с ручками.

Описание

Система предназначена для установки любого типа фонов от средних по весу до тяжелых. Перекладина состоит из 4-х секций (трубок) с байонетным креплением из которых можно сложить 3 варианта: 1,45 метра, 2,3 метра и 3 метра.
При установке рулонных фонов - нетканых или бумажных, рекомендуется использовать прищепки https://photogora.ru/holder/clamp/fotokvant-cl-c35-studiynaya-klipsa/

Комплектация

  • Стойка – 2 шт.
  • Секции перекладины – 4 шт.
  • Сумка – 1 шт.

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