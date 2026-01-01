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Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками

Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками

Fotokvant
Артикул: DAN-8041

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-320AS со шторками.

Накамерный светодиодный осветитель мощностью 28 Вт. Состоит из 320 ярких светодиодов, 1300 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель имеет цветовую температуру 3200-5600 К. Комплектуется складными шторками.

Описание

Осветитель имеет возможность настройки яркости с помощью димера, плавно в пределах от 0 до 100 процентов. Для регулировки направления светового потока, прибор оснащен шторками. Модель также имеет возможность регулировки угла наклона.

Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.

Характеристики:

  • количество диодов - 320
  • максимальная мощность - 28 Вт
  • входное напряжение - 8,4 В
  • максимальная яркость - 1300 люкс/1 м
  • цветовая температура - 3200-5600 К
  • регулируемая яркость - от 0 до 100%

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