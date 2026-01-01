Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками

Описание

Осветитель имеет возможность настройки яркости с помощью димера, плавно в пределах от 0 до 100 процентов. Для регулировки направления светового потока, прибор оснащен шторками. Модель также имеет возможность регулировки угла наклона.

Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.

Характеристики: