Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками

Осветитель имеет возможность настройки яркости с помощью димера, плавно в пределах от 0 до 100 процентов. Для регулировки направления светового потока, прибор оснащен шторками. Модель также имеет возможность регулировки угла наклона.
Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.
Характеристики:
- количество диодов - 320
- максимальная мощность - 28 Вт
- входное напряжение - 8,4 В
- максимальная яркость - 1300 люкс/1 м
- цветовая температура - 3200-5600 К
- регулируемая яркость - от 0 до 100%