Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см

Описание

Стеклянный зеркальный фон Fotokvant GLB-6060-B (черный, 60×60 см)

Fotokvant GLB-6060-B — это профессиональный фон из закаленного стекла с глубоким черным зеркальным покрытием. Он предназначен для предметной съемки, где требуется художественное оформление объекта в виде его отражения. Размер фона 60×60 см делает его идеальным для съемки ювелирных изделий, косметики, часов, электроники и других небольших объектов.

Основные характеристики

Размер: 60 × 60 см.

60 × 60 см. Цвет: Черный (зеркальный).

Черный (зеркальный). Тип: Стеклянный фон.

Стеклянный фон. Материал: Закаленное стекло.

Для чего используется

Черный зеркальный фон является мощным инструментом для создания эффектных и элегантных кадров. Он идеально подходит для:

Предметной съемки: Создание стильных, минималистичных и драматичных фонов для товаров.

Создание стильных, минималистичных и драматичных фонов для товаров. Съемки ювелирных изделий и часов: Зеркальная поверхность подчеркивает блеск металла и камней.

Зеркальная поверхность подчеркивает блеск металла и камней. Косметической и парфюмерной съемки: Добавляет глубину и роскошь кадру.

Добавляет глубину и роскошь кадру. Создания контрастных изображений: Глубокий черный цвет идеально сочетается с яркими и светлыми объектами.

Особенности и преимущества