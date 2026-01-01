Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см

Стеклянный зеркальный фон Fotokvant GLB-6060-B (черный, 60×60 см)
Fotokvant GLB-6060-B — это профессиональный фон из закаленного стекла с глубоким черным зеркальным покрытием. Он предназначен для предметной съемки, где требуется художественное оформление объекта в виде его отражения. Размер фона 60×60 см делает его идеальным для съемки ювелирных изделий, косметики, часов, электроники и других небольших объектов.
Основные характеристики
- Размер: 60 × 60 см.
- Цвет: Черный (зеркальный).
- Тип: Стеклянный фон.
- Материал: Закаленное стекло.
Для чего используется
Черный зеркальный фон является мощным инструментом для создания эффектных и элегантных кадров. Он идеально подходит для:
- Предметной съемки: Создание стильных, минималистичных и драматичных фонов для товаров.
- Съемки ювелирных изделий и часов: Зеркальная поверхность подчеркивает блеск металла и камней.
- Косметической и парфюмерной съемки: Добавляет глубину и роскошь кадру.
- Создания контрастных изображений: Глубокий черный цвет идеально сочетается с яркими и светлыми объектами.
Особенности и преимущества
- Идеальное отражение: Зеркальное покрытие дает четкое, качественное отражение объекта, создавая эффект бесконечности.
- Прочность и долговечность: Закаленное стекло устойчиво к царапинам и повреждениям.
- Легкость в уходе: Поверхность легко очищается от пыли и отпечатков пальцев.