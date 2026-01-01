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Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см
Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см
Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см
Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см

Fotokvant (840406) GLB-6060-B фон стеклянный зеркальный черный 60х60 см

Fotokvant
Артикул: DAN-7876

Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-B зеркальный черный, размер - 60х60 см. Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - черный.

Описание

Стеклянный зеркальный фон Fotokvant GLB-6060-B (черный, 60×60 см)

Fotokvant GLB-6060-B — это профессиональный фон из закаленного стекла с глубоким черным зеркальным покрытием. Он предназначен для предметной съемки, где требуется художественное оформление объекта в виде его отражения. Размер фона 60×60 см делает его идеальным для съемки ювелирных изделий, косметики, часов, электроники и других небольших объектов.

Основные характеристики

  • Размер: 60 × 60 см.
  • Цвет: Черный (зеркальный).
  • Тип: Стеклянный фон.
  • Материал: Закаленное стекло.

Для чего используется

Черный зеркальный фон является мощным инструментом для создания эффектных и элегантных кадров. Он идеально подходит для:

  • Предметной съемки: Создание стильных, минималистичных и драматичных фонов для товаров.
  • Съемки ювелирных изделий и часов: Зеркальная поверхность подчеркивает блеск металла и камней.
  • Косметической и парфюмерной съемки: Добавляет глубину и роскошь кадру.
  • Создания контрастных изображений: Глубокий черный цвет идеально сочетается с яркими и светлыми объектами.

Особенности и преимущества

  • Идеальное отражение: Зеркальное покрытие дает четкое, качественное отражение объекта, создавая эффект бесконечности.
  • Прочность и долговечность: Закаленное стекло устойчиво к царапинам и повреждениям.
  • Легкость в уходе: Поверхность легко очищается от пыли и отпечатков пальцев.

Комплектация

  • Стеклянный зеркальный фон Fotokvant GLB-6060-B (черный, 60×60 см) — 1 шт.

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