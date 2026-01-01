images
images
images
Kupo CT20MKB 20" Extension Grip Arm Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Kupo CT20MKB 20" Extension Grip Arm Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Kupo CT20MKB 20" Extension Grip Arm Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Kupo CT20MKB 20" Extension Grip Arm Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Kupo
Артикул: OLE-1442

KUPO 20" Extension Grip Arm Black – стандартная студийная стойка.

Поставляется в комплекте с крепежной головой и кронштейном. Имеет уникальную систему фиксации с пружинным кольцом. Основание типа черепаха позволяет фотографу быстро сложить/разложить стойку без лишних затрат. Максимальная высота, см – от 93 до 155. Максимальная нагрузка, кг – 10. Диаметр основания, см – 100. Вес 8,7 кг.

Описание

Характеристики:

  • диаметр секций - 35,30,25 мм
  • диаметр ножек - 25 мм
  • диаметр трубы перекладины - 16 мм
  • длина перекладины 50 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo CS40MK 40&quot; C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Kupo CS40MK 40&quot; C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Арт. NVF-8846
Kupo CS40MK 40" C Stand Kits стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном
Наличие
более 10 шт

Kupo CS40MK 40" C Stand Kits – стандартная стойка в комплекте с головой и перекладиной 100 см

Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.

24 990 ₽
В корзину
Kupo (350) Runway Base Stand основа для стойки
Арт. NVF-5547
Kupo (350) Runway Base Stand основа для стойки
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo (350) Runway Base Stand – основа для удлинителей стоек с колесами. В открытом виде высота 26 см, диаметр ног 75 см, вес 5,2 кг, диаметр входного отверстия 28 мм, максимальная нагрузка 70 кг., материал хромированная сталь.

13 710 ₽
В корзину
Falcon Eyes W-48 груз противовес
Арт. VBR-203
Falcon Eyes W-48 груз противовес
Наличие
более 10 шт

Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.

2 380 ₽
В корзину
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Арт. DAN-7846
Wansen PB-1020 фон пластиковый белый 1х2 м
Наличие
более 10 шт

Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.

Ключевые преимущества:

  • Не бликует, матовая фактура.
  • Легко моется (устойчив к влажной уборке).
  • Не рвется и не мнется, в отличие от бумажных фонов.
  • Можно резать под любой размер.
  • Идеален для предметной и портретной съемки.
1 250 ₽
В корзину
Kupo 330M Senior roller stand стойка на колесах
Арт. NVF-2774
Kupo 330M Senior roller stand стойка на колесах
Наличие
более 10 шт

Kupo 330M Senior roller stand – студийная комбинированная стойка с низким основанием. Изготовлена из хромированной стали. Модель оснащена колесиками с тормозами. Максимальная нагрузка – 12 кг. Высота варьирует от 134 до 430 см. Диаметр основания – 106 см. Вес стойки – 10 кг.

28 280 ₽
В корзину
Kupo 013BS Backlite Base Stand W/KS-017 основание стойки с универсальным переходником с 5/8 на 3/8
Арт. OLE-0687
Kupo 013BS Backlite Base Stand W/KS-017 основание стойки с универсальным переходником с 5/8 на 3/8
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo Backlite Base Stand W/KS-017 – компактная металлическая стойка для установки осветительного оборудования весом до 15 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить ее на полу, стене или потолке. Стойка оснащена креплением для кронштейна 5/8 дюйма (16 мм).

4 170 ₽
В корзину
Fotokvant (840403) GLB-6060-W фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см
Fotokvant (840403) GLB-6060-W фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см
Fotokvant (840403) GLB-6060-W фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см
Арт. DAN-7881
Fotokvant (840403) GLB-6060-W фон стеклянный зеркальный белый 60х60 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-W зеркальный белый, размер - 60х60 см.

Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - белый. 


4 040 ₽
В корзину
-10 %
Kupo KS027 5/8&quot; 16 mm Male Adapter (M10) адаптер с резьбой М10
Арт. OLE-1454
Kupo KS027 5/8" 16 mm Male Adapter (M10) адаптер с резьбой М10
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 11 ч

KUPO 5/8" (16 mm) Male Adapter (M10) – адаптер 5/8 дюйма (16 мм). Имеет внутреннюю резьбу М10.

-10 %500 ₽
450 ₽
В корзину

Видео

Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
5 простых локаций для фотосъемки
5 простых локаций для фотосъемки
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Видеография. Часть 1. Про диафрагму и планы
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.