Kupo CT20MKB 20" Extension Grip Arm Black стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Характеристики:
- диаметр секций - 35,30,25 мм
- диаметр ножек - 25 мм
- диаметр трубы перекладины - 16 мм
- длина перекладины 50 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO 20" Extension Grip Arm Black – стандартная студийная стойка.
Поставляется в комплекте с крепежной головой и кронштейном. Имеет уникальную систему фиксации с пружинным кольцом. Основание типа черепаха позволяет фотографу быстро сложить/разложить стойку без лишних затрат. Максимальная высота, см – от 93 до 155. Максимальная нагрузка, кг – 10. Диаметр основания, см – 100. Вес 8,7 кг.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Kupo CS40MK 40" C Stand Kits – стандартная стойка в комплекте с головой и перекладиной 100 см
Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.
Kupo (350) Runway Base Stand – основа для удлинителей стоек с колесами. В открытом виде высота 26 см, диаметр ног 75 см, вес 5,2 кг, диаметр входного отверстия 28 мм, максимальная нагрузка 70 кг., материал хромированная сталь.
Вес груза – 4 кг. Противовес используется со штангами диаметром до 35 мм.
Фон пластиковый Wansen PB-1020 белый, размер - 1х2 м. Пластиковый, матовый фон белого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Ключевые преимущества:
Kupo 330M Senior roller stand – студийная комбинированная стойка с низким основанием. Изготовлена из хромированной стали. Модель оснащена колесиками с тормозами. Максимальная нагрузка – 12 кг. Высота варьирует от 134 до 430 см. Диаметр основания – 106 см. Вес стойки – 10 кг.
Kupo Backlite Base Stand W/KS-017 – компактная металлическая стойка для установки осветительного оборудования весом до 15 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить ее на полу, стене или потолке. Стойка оснащена креплением для кронштейна 5/8 дюйма (16 мм).
Фон стеклянный Fotokvant GLB-6060-W зеркальный белый, размер - 60х60 см.
Художественный стеклянный фон размером 60х60 см. Изготовлен из закаленного стекла. По бокам и на углах имеет защитные буферы из пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта в виде его отражения. Цвет фона - белый.
KUPO 5/8" (16 mm) Male Adapter (M10) – адаптер 5/8 дюйма (16 мм). Имеет внутреннюю резьбу М10.