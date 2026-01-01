Grifon ВТС-1420 система установки фона 1,4х2 м

Описание

Grifon ВТС-1420 – компактная система установки фона 1,4×2 м

Grifon ВТС-1420 (артикул DAN-9091) – это универсальная система установки фона, предназначенная для проведения выездных фотосъёмок и работы в студии. Компактные размеры (перекладина 140 см, максимальная высота стоек 200 см) делают её идеальным выбором для портретной съёмки, работы с небольшими фонами и использования в ограниченном пространстве.

Система представляет собой лёгкую и мобильную конструкцию. В комплект входят стойка, перекладина, четыре клипсы для крепления фона и удобный чехол для хранения и переноски. Благодаря этому набор готов к использованию сразу после покупки и не требует дополнительных аксессуаров.

Назначение и применение

Выездные съёмки: компактная и лёгкая конструкция легко транспортируется.

компактная и лёгкая конструкция легко транспортируется. Студийная работа: для установки фонов в небольших помещениях.

для установки фонов в небольших помещениях. Портретная съёмка: идеальный размер для портретов по пояс и в полный рост.

идеальный размер для портретов по пояс и в полный рост. Предметная съёмка: для работы с небольшими и средними объектами.

Ключевые особенности

Длина перекладины 140 см: подходит для фонов шириной до 1.4 м.

подходит для фонов шириной до 1.4 м. Максимальная высота стоек 200 см: удобная высота для портретной съёмки.

удобная высота для портретной съёмки. Комплект клипс в наличии: 4 клипсы для надёжной фиксации фона.

4 клипсы для надёжной фиксации фона. Чехол для переноски в комплекте: удобное хранение и транспортировка.

удобное хранение и транспортировка. Лёгкая конструкция: удобна для частых перемещений.

удобна для частых перемещений. Универсальность: подходит для бумажных, тканевых и пластиковых фонов.

Технические характеристики

Тип: система установки фона (ворота)

система установки фона (ворота) Бренд: Grifon

Grifon Модель: ВТС-1420

ВТС-1420 Длина перекладины: 140 см

140 см Максимальная высота стоек: 200 см

200 см Комплектация: стойка, перекладина, 4 клипсы, чехол

стойка, перекладина, 4 клипсы, чехол Применение: студийная и выездная съёмка

Как использовать систему

Сборка: установите стойку на нужную высоту (до 200 см). Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойке. Установка фона: закрепите фон на перекладине с помощью 4 клипс. Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и натяжение фона. Разборка: после съёмки разберите систему и поместите в комплектный чехол.

Преимущества использования

Компактность: идеально для небольших студий и выездных съёмок.

идеально для небольших студий и выездных съёмок. Готовность к работе: всё необходимое в комплекте.

всё необходимое в комплекте. Мобильность: лёгкая конструкция и чехол для переноски.

лёгкая конструкция и чехол для переноски. Универсальность: подходит для различных типов фонов.

Совместимость с аксессуарами

Фоны: бумажные, тканевые, пластиковые шириной до 1.4 м.

бумажные, тканевые, пластиковые шириной до 1.4 м. Клипсы: стандартные зажимы для фонов.

Уход и хранение