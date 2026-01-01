Grifon ВТС-1420 система установки фона 1,4х2 м

Grifon ВТС-1420 – компактная система установки фона 1,4×2 м
Grifon ВТС-1420 (артикул DAN-9091) – это универсальная система установки фона, предназначенная для проведения выездных фотосъёмок и работы в студии. Компактные размеры (перекладина 140 см, максимальная высота стоек 200 см) делают её идеальным выбором для портретной съёмки, работы с небольшими фонами и использования в ограниченном пространстве.
Система представляет собой лёгкую и мобильную конструкцию. В комплект входят стойка, перекладина, четыре клипсы для крепления фона и удобный чехол для хранения и переноски. Благодаря этому набор готов к использованию сразу после покупки и не требует дополнительных аксессуаров.
Назначение и применение
- Выездные съёмки: компактная и лёгкая конструкция легко транспортируется.
- Студийная работа: для установки фонов в небольших помещениях.
- Портретная съёмка: идеальный размер для портретов по пояс и в полный рост.
- Предметная съёмка: для работы с небольшими и средними объектами.
Ключевые особенности
- Длина перекладины 140 см: подходит для фонов шириной до 1.4 м.
- Максимальная высота стоек 200 см: удобная высота для портретной съёмки.
- Комплект клипс в наличии: 4 клипсы для надёжной фиксации фона.
- Чехол для переноски в комплекте: удобное хранение и транспортировка.
- Лёгкая конструкция: удобна для частых перемещений.
- Универсальность: подходит для бумажных, тканевых и пластиковых фонов.
Технические характеристики
- Тип: система установки фона (ворота)
- Бренд: Grifon
- Модель: ВТС-1420
- Длина перекладины: 140 см
- Максимальная высота стоек: 200 см
- Комплектация: стойка, перекладина, 4 клипсы, чехол
- Применение: студийная и выездная съёмка
Как использовать систему
- Сборка: установите стойку на нужную высоту (до 200 см).
- Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойке.
- Установка фона: закрепите фон на перекладине с помощью 4 клипс.
- Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и натяжение фона.
- Разборка: после съёмки разберите систему и поместите в комплектный чехол.
Преимущества использования
- Компактность: идеально для небольших студий и выездных съёмок.
- Готовность к работе: всё необходимое в комплекте.
- Мобильность: лёгкая конструкция и чехол для переноски.
- Универсальность: подходит для различных типов фонов.
Совместимость с аксессуарами
- Фоны: бумажные, тканевые, пластиковые шириной до 1.4 м.
- Клипсы: стандартные зажимы для фонов.
Уход и хранение
- Храните систему в комплектном чехле в сухом месте.
- Периодически проверяйте надёжность креплений.
- Очищайте стойки и перекладину от пыли сухой тканью.