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Grifon ВТС-1420 система установки фона 1,4х2 м

Grifon ВТС-1420 система установки фона 1,4х2 м

Grifon
Артикул: DAN-9091

Система установки фона Grifon ВТС - 1420 - это универсальное решение для проведения выездных фотосьемок и при работе в студии.
Длина перекладины - 140 см. Максимальная высота подъёма стойки - 200 см.

Описание

Grifon ВТС-1420 – компактная система установки фона 1,4×2 м

Grifon ВТС-1420 (артикул DAN-9091) – это универсальная система установки фона, предназначенная для проведения выездных фотосъёмок и работы в студии. Компактные размеры (перекладина 140 см, максимальная высота стоек 200 см) делают её идеальным выбором для портретной съёмки, работы с небольшими фонами и использования в ограниченном пространстве.

Система представляет собой лёгкую и мобильную конструкцию. В комплект входят стойка, перекладина, четыре клипсы для крепления фона и удобный чехол для хранения и переноски. Благодаря этому набор готов к использованию сразу после покупки и не требует дополнительных аксессуаров.

Назначение и применение

  • Выездные съёмки: компактная и лёгкая конструкция легко транспортируется.
  • Студийная работа: для установки фонов в небольших помещениях.
  • Портретная съёмка: идеальный размер для портретов по пояс и в полный рост.
  • Предметная съёмка: для работы с небольшими и средними объектами.

Ключевые особенности

  • Длина перекладины 140 см: подходит для фонов шириной до 1.4 м.
  • Максимальная высота стоек 200 см: удобная высота для портретной съёмки.
  • Комплект клипс в наличии: 4 клипсы для надёжной фиксации фона.
  • Чехол для переноски в комплекте: удобное хранение и транспортировка.
  • Лёгкая конструкция: удобна для частых перемещений.
  • Универсальность: подходит для бумажных, тканевых и пластиковых фонов.

Технические характеристики

  • Тип: система установки фона (ворота)
  • Бренд: Grifon
  • Модель: ВТС-1420
  • Длина перекладины: 140 см
  • Максимальная высота стоек: 200 см
  • Комплектация: стойка, перекладина, 4 клипсы, чехол
  • Применение: студийная и выездная съёмка

Как использовать систему

  1. Сборка: установите стойку на нужную высоту (до 200 см).
  2. Крепление перекладины: зафиксируйте перекладину на стойке.
  3. Установка фона: закрепите фон на перекладине с помощью 4 клипс.
  4. Регулировка: при необходимости отрегулируйте высоту и натяжение фона.
  5. Разборка: после съёмки разберите систему и поместите в комплектный чехол.

Преимущества использования

  • Компактность: идеально для небольших студий и выездных съёмок.
  • Готовность к работе: всё необходимое в комплекте.
  • Мобильность: лёгкая конструкция и чехол для переноски.
  • Универсальность: подходит для различных типов фонов.

Совместимость с аксессуарами

  • Фоны: бумажные, тканевые, пластиковые шириной до 1.4 м.
  • Клипсы: стандартные зажимы для фонов.

Уход и хранение

  • Храните систему в комплектном чехле в сухом месте.
  • Периодически проверяйте надёжность креплений.
  • Очищайте стойки и перекладину от пыли сухой тканью.

Комплектация

  • Стойка – 1 шт.
  • Перекладина – 1 шт.
  • Клипса для крепления фона – 4 шт.
  • Чехол для хранения и переноски – 1 шт.

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