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Benro T891+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T891+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T891+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T891+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T891+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона
Benro T891+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона

Benro T891+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона

Benro
Артикул: MTG-0636

Benro T891+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона.

Универсальный комплект для фото- и видеосъемки на смартфон, фото и видеокамеру с помощью которого вы сможете значительно улучшить качество фотографий и видеороликов.
Идеальный выбор для всех, кто снимает креативный контент. Его по достоинству оценят фотографы, видеографы, блогеры и просто любители снимать потрясающие сюжеты.
Компактный и легкий, разработан специально для путешествующих фотографов.

Состав комплекта: штатив Benro T891 и держатель для смартфона Benro MH2N

Описание

Несмотря на свой компактный размер, штатив выдерживает оборудование весом до 4,5 кг.
Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры, без рывков.
Цифровая разметка на диске панорамирования и оси наклона позволяет максимально точно настроить положение камеры, что существенно влияет на качество съемки.
Угол наклона +90 -90 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Винт на оси панорамирования и эргономичная ручка наклона надежно фиксируют выбранное положение.
Удобная удлиненная облегченная ручка для регулировки наклона и плавного панорамирования.
Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов.  
Компактная быстросъемная площадка позволяет быстро установить и снять камеру. Надежный механизм фиксации предотвращает падение камеры.

В ножках штатива использованы обновленные трубы с квадратным профилем сечения. Такие трубы имеют повышенную прочность, устойчивость к вибрациям, на изгиб, деформацию, скручивание и излом.
Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Фиксируется центральная колонна с помощью надежного винта. Редукторный механизм подъема центральной колонны обеспечивает максимальную точность настройки.
На колонне расположен крючок для подвески груза для придания штативу дополнительной устойчивости, когда в этом есть необходимость.
Цанговый замок на центральной колоне позволяет регулировать диаметр основания штатива и использовать его в ограниченном пространстве.
Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Улучшенная эргономика также упрощает работу со штативом в любых погодных условиях.
Центральная растяжка обеспечивает максимальную стабильность штатива.
Расположение центральной растяжки в верхней части штатива позволяет использовать его на любой пересеченной поверхности.
Адаптивные поворотные резиновые опоры скрадывают неровности, а протектор улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов.  
В сложенном виде штатив имеет обтекаемую форму, без острых улов и выпирающих частей.
Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Для возможности съемки на смартфон, штатив комплектуется универсальным держателем для смартфона Benro MH2N.
Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 cм.
В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.
Прочный зажимной пружинный механизм, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют ваш смартфон и обеспечивают его безопасность во время съемки.
Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.
Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.

Характеристики: 

  • Материал – алюминий, технополимер
  • Нагрузка, кг – 4,5
  • Вес, кг – 1,58
  • Максимальная высота, см – 157
  • Рабочая высота, см – 133
  • Минимальная высота, см – 50
  • Длина в сложенном виде, см – 53,5
  • Минимальный диаметр труб, мм – 15,6
  • Максимальный диаметр труб, мм – 23,4
  • Угол установки ног – 23 градуса
  • Количество секций - 4

Комплектация

  • Штатив Benro T891
  • Держатель для смартфона Benro MH2N

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