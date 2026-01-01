Benro T891+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона.

Описание

Несмотря на свой компактный размер, штатив выдерживает оборудование весом до 4,5 кг.

Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона, обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры, без рывков.

Цифровая разметка на диске панорамирования и оси наклона позволяет максимально точно настроить положение камеры, что существенно влияет на качество съемки.

Угол наклона +90 -90 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Винт на оси панорамирования и эргономичная ручка наклона надежно фиксируют выбранное положение.

Удобная удлиненная облегченная ручка для регулировки наклона и плавного панорамирования.

Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов.

Компактная быстросъемная площадка позволяет быстро установить и снять камеру. Надежный механизм фиксации предотвращает падение камеры.



В ножках штатива использованы обновленные трубы с квадратным профилем сечения. Такие трубы имеют повышенную прочность, устойчивость к вибрациям, на изгиб, деформацию, скручивание и излом.

Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Фиксируется центральная колонна с помощью надежного винта. Редукторный механизм подъема центральной колонны обеспечивает максимальную точность настройки.

На колонне расположен крючок для подвески груза для придания штативу дополнительной устойчивости, когда в этом есть необходимость.

Цанговый замок на центральной колоне позволяет регулировать диаметр основания штатива и использовать его в ограниченном пространстве.

Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Улучшенная эргономика также упрощает работу со штативом в любых погодных условиях.

Центральная растяжка обеспечивает максимальную стабильность штатива.

Расположение центральной растяжки в верхней части штатива позволяет использовать его на любой пересеченной поверхности.

Адаптивные поворотные резиновые опоры скрадывают неровности, а протектор улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов.

В сложенном виде штатив имеет обтекаемую форму, без острых улов и выпирающих частей.

Комплектуется чехлом для переноски и хранения.



Для возможности съемки на смартфон, штатив комплектуется универсальным держателем для смартфона Benro MH2N.

Держатель совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 cм.

В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.

Прочный зажимной пружинный механизм, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют ваш смартфон и обеспечивают его безопасность во время съемки.

Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.

Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.

Характеристики: