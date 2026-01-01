Weifeng WF-6663A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 167 см

Описание

Сегменты трехсекционных ног фиксируются при помощи пластиковых зажимов-эксцентриков. Независимый наклон каждой ноги имеет три фиксированных положения. Стоит отметить пенистое противоскользящее покрытие верхних секций, кроме этого ноги оканчиваются резиновыми колпачками.

Центральная штанга фиксируется при помощи классического поворотного зажима и может быть установлена в инверсном положении. На нижней части штанги есть съемный подпружиненный крюк для дополнительной нагрузки.

На штативе есть жидкостный уровень и компас. Еще один уровень расположен на видеоголове.

Голова изготовлена из алюминиевого сплава и оснащена быстросъемной площадкой с надежной системой фиксации.

Характеристики: