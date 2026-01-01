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Weifeng WF-6663A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 167 см
Weifeng WF-6663A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 167 см
Weifeng WF-6663A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 167 см
Weifeng WF-6663A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 167 см
Weifeng WF-6663A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 167 см
Weifeng WF-6663A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 167 см

Weifeng WF-6663A штатив со съемной видеоголовой максимальной высотой 167 см

Weifeng
Артикул: DAN-3277

Штатив со съемной видеоголовой Weifeng WF-6663A. 

Легкий и компактный четырехсекционный штатив, идеально подходит для большинства камер весом до 8 кг. Оснащен съемной видеоголовой. Максимальная высота - 167 см.

Описание

Сегменты трехсекционных ног фиксируются при помощи пластиковых зажимов-эксцентриков. Независимый наклон каждой ноги имеет три фиксированных положения. Стоит отметить пенистое противоскользящее покрытие верхних секций, кроме этого ноги оканчиваются резиновыми колпачками.

Центральная штанга фиксируется при помощи классического поворотного зажима и может быть установлена в инверсном положении. На нижней части штанги есть съемный подпружиненный крюк для дополнительной нагрузки.

На штативе есть жидкостный уровень и компас. Еще один уровень расположен на видеоголове.

Голова изготовлена из алюминиевого сплава и оснащена быстросъемной площадкой с надежной системой фиксации.

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 167 см
  • в сложенном состоянии - 63 см
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • вес - 1,87 кг

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