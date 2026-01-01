Godox VV-18 автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов VB18

Ударопрочный кейс Peli 1040 желтый.
Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 165×98×44 мм. Вес - 0,3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время полной зарядки автомобильного зарядного устройства GODOX VV-18 для аккумуляторов VB-18 составляет 4 часа. На корпусе имеется USB-разъем, позволяющий заряжать телефоны и другие устройства, поддерживающие зарядку по USB.
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Ударопрочный кейс Peli 1040 желтый.
Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 165×98×44 мм. Вес - 0,3 кг.
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Элегантный дизайн рамки отлично дополнит интерьер в стиле хай-тек.
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Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 160×93×70 мм. Вес - 0,4 кг.
Ударопрочный кейс Peli 1050 желтый.
Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 160×93×70 мм. Вес - 0,4 кг.
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