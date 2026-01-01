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-10 %
Godox VV-18 автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов VB18
Godox VV-18 автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов VB18

Godox VV-18 автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов VB18

Godox
Артикул: MTG-0039

Время полной зарядки автомобильного зарядного устройства GODOX VV-18 для аккумуляторов VB-18 составляет 4 часа. На корпусе имеется USB-разъем, позволяющий заряжать телефоны и другие устройства, поддерживающие зарядку по USB.

Описание

Godox VV-18 автомобильное зарядное устройство для аккумуляторов VB18

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