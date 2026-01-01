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Peli 1040 ударопрочный кейс желтый
Peli 1040 ударопрочный кейс желтый
Peli 1040 ударопрочный кейс желтый

Peli 1040 ударопрочный кейс желтый

Peli
Артикул: DAN-3161

Ударопрочный кейс Peli 1040 желтый.

Ударопрочный герметичный кейс обеспечивает полную защиту оборудования и личных вещей от пыли, влаги и ударов. Класс влагозащищенности IP67. Габаритные размеры 165×98×44 мм. Вес - 0,3 кг.

Описание

Ударопрочные герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства. 

Кейс изготовлен из сверхпрочного поликарбоната. В нем можно разместить мобильный телефон, небольшую рацию, очки, деньги и прочие предметы подходящего размера.

Кейс оборудован автоматическим клапаном для выравнивания давления и карабином для крепления на пояс или к рюкзаку.

С  классом защиты IP67 кейс способен выдержать погружение в воду глубиной менее 1 метра на срок до 30 минут.

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