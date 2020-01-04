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KUPO KS-114 1/4"-20 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер резьбовой
KUPO KS-114 1/4"-20 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер резьбовой

KUPO KS-114 1/4"-20 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер резьбовой

Kupo
Артикул: OLE-1651

KUPO KS-114 1/4"-20 screw x 1"(25,4mm) set for 5 адаптер резьбовой. Длинный резьбовой адаптер 1/4"-20. В комплекте 5 штук.

Описание

Резьбовой адаптер KUPO KS-114 (набор 5 шт., 1/4"-20, длина 25,4 мм)

KUPO KS-114 — это набор из пяти резьбовых адаптеров (винтов) со стандартной резьбой 1/4"-20. Они предназначены для крепления студийного оборудования, аксессуаров и других устройств, оснащенных соответствующим резьбовым отверстием. Длина каждого винта составляет 25,4 мм (1 дюйм).

Основные характеристики

  • Тип: Резьбовой адаптер (винт).
  • Резьба: 1/4"-20.
  • Длина: 25,4 мм (1 дюйм).
  • Количество в наборе: 5 шт.

Для чего используется

Этот адаптер является универсальным крепежным элементом в фото-, видео- и студийном оборудовании. Он позволяет:

  • Крепить аксессуары к штативам и стойкам: Для установки держателей, кронштейнов, шаровых головок и другого оборудования.
  • Соединять оборудование: Для надежной фиксации камер, вспышек, микрофонов и других устройств.
  • Заменять потерянные или изношенные винты: Набор из 5 штук всегда будет под рукой.

Особенности конструкции

Адаптеры изготовлены из прочного металла, что обеспечивает долговечность и надежность крепления. Длина 1 дюйм (25,4 мм) делает их подходящими для большинства стандартных применений, где требуется винт средней длины для надежной фиксации.

Комплектация

  • Резьбовой адаптер KUPO KS-114 (1/4"-20, 25,4 мм) — 5 шт.

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