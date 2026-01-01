TVTOK КиноЖидкость жидкость для чистки оптики 30 мл с распылителем

Жидкость для чистки оптики TVTOK "КиноЖидкость" (30 мл с распылителем)
TVTOK "КиноЖидкость" — это специализированная чистящая жидкость для бережного ухода за оптическими поверхностями. Объем флакона составляет 30 мл, он оснащен удобным распылителем для экономичного и равномерного нанесения. Средство доступно в наличии.
Назначение
Средство предназначено для эффективной и безопасной очистки:
- Линз объективов фото- и видеокамер.
- Операторских и световых фильтров.
- Лазерных линз и других оптических приборов.
Состав
- Вода, изопропиловый спирт и функциональные добавки.
Способ применения
- Встряхните флакон перед использованием.
- Нанесите небольшое количество жидкости на чистую салфетку из микрофибры или специальную бумагу для оптики.
- Аккуратными круговыми движениями от центра к краям очистите поверхность линзы.
- После использования протрите поверхность насухо сухой чистой салфеткой.
Преимущества
- Безопасный состав: Не повреждает просветляющие покрытия линз.
- Эффективное удаление загрязнений: Убирает жирные отпечатки, пыль и другие следы.
- Удобный распылитель: Обеспечивает точное и экономичное нанесение.
- Компактный объем: Идеален для домашнего использования и поездок.
Меры предосторожности
Избегайте попадания жидкости в глаза. Храните в недоступном для детей месте при комнатной температуре. Берегите от огня.