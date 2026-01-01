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-5 %
TVTOK КиноЖидкость жидкость для чистки оптики 30 мл с распылителем
TVTOK КиноЖидкость жидкость для чистки оптики 30 мл с распылителем
TVTOK КиноЖидкость жидкость для чистки оптики 30 мл с распылителем

TVTOK КиноЖидкость жидкость для чистки оптики 30 мл с распылителем

TVTOK
Артикул: DAN-9432

Чистящая жидкость для оптики 30 мл. Применяется для чистки линз объективов, операторских фильтров, лазеров и других приборов.

Описание

Жидкость для чистки оптики TVTOK "КиноЖидкость" (30 мл с распылителем)

TVTOK "КиноЖидкость" — это специализированная чистящая жидкость для бережного ухода за оптическими поверхностями. Объем флакона составляет 30 мл, он оснащен удобным распылителем для экономичного и равномерного нанесения. Средство доступно в наличии.

Назначение

Средство предназначено для эффективной и безопасной очистки:

  • Линз объективов фото- и видеокамер.
  • Операторских и световых фильтров.
  • Лазерных линз и других оптических приборов.

Состав

  • Вода, изопропиловый спирт и функциональные добавки.

Способ применения

  1. Встряхните флакон перед использованием.
  2. Нанесите небольшое количество жидкости на чистую салфетку из микрофибры или специальную бумагу для оптики.
  3. Аккуратными круговыми движениями от центра к краям очистите поверхность линзы.
  4. После использования протрите поверхность насухо сухой чистой салфеткой.

Преимущества

  • Безопасный состав: Не повреждает просветляющие покрытия линз.
  • Эффективное удаление загрязнений: Убирает жирные отпечатки, пыль и другие следы.
  • Удобный распылитель: Обеспечивает точное и экономичное нанесение.
  • Компактный объем: Идеален для домашнего использования и поездок.

Меры предосторожности

Избегайте попадания жидкости в глаза. Храните в недоступном для детей месте при комнатной температуре. Берегите от огня.

Комплектация

  • Жидкость для чистки оптики TVTOK "КиноЖидкость" (30 мл) — 1 шт.

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