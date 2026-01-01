Chris James 252 Eighth White Diffusion фолиевый фильтр бело-серый рассеивающий

Описание

Фолиевый рассеивающий фильтр Chris James 252 Eighth White Diffusion

Chris James 252 Eighth White Diffusion — это фолиевый светофильтр (гель) для профессиональных осветительных приборов, предназначенный для мягкого рассеивания света. Он изготовлен известным британским производителем Chris James Lighting Filters и используется в кино-, теле- и фотоиндустрии для смягчения светового потока без существенного изменения его интенсивности. Данный фильтр имеет нейтральный бело-серый цвет.

Фильтр обладает высокой пропускной способностью (более 85%) и минимальным поглощением света (менее 1/4 стопа), что позволяет эффективно смягчать свет, практически не теряя его яркости. Он соответствует классической нумерации фильтров Lee, что упрощает его идентификацию в профессиональных каталогах.

Основные характеристики

Тип: Рассеивающий фолиевый фильтр.

Рассеивающий фолиевый фильтр. Модель: 252 Eighth White Diffusion.

252 Eighth White Diffusion. Цвет: Бело-серый (нейтральный).

Бело-серый (нейтральный). Пропускная способность: >85%.

>85%. Поглощение света: < 1/4 стопа.

< 1/4 стопа. Ширина рулона: 122 см.

122 см. Производство: Chris James Lighting Filters (Великобритания).

Для чего используется

Этот фильтр является незаменимым инструментом для фотографов и осветителей, работающих со студийным светом:

Смягчение света: Уменьшает жесткость теней, делая свет более естественным и рассеянным.

Уменьшает жесткость теней, делая свет более естественным и рассеянным. Сохранение яркости: Минимальное поглощение позволяет использовать фильтр без значительной потери мощности осветительного прибора.

Минимальное поглощение позволяет использовать фильтр без значительной потери мощности осветительного прибора. Улучшение качества портретов: Создает более мягкий свет для съемки людей.

Создает более мягкий свет для съемки людей. Работа с непрерывным и импульсным светом: Подходит для использования с различными типами осветителей.

Комплектация и нарезка

Фильтр продается отрезками (в нарезку) от одного погонного метра. Ширина рулона составляет 122 см. Минимальный объем заказа — отрезок размером 100×122 см.

Важно: Материал, отрезанный от рулона, обмену и возврату не подлежит. Возврат возможен только при покупке целого рулона (7 метров).

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee Filters.