Chris James 252 Eighth White Diffusion фолиевый фильтр бело-серый рассеивающий

Фолиевый рассеивающий фильтр Chris James 252 Eighth White Diffusion
Chris James 252 Eighth White Diffusion — это фолиевый светофильтр (гель) для профессиональных осветительных приборов, предназначенный для мягкого рассеивания света. Он изготовлен известным британским производителем Chris James Lighting Filters и используется в кино-, теле- и фотоиндустрии для смягчения светового потока без существенного изменения его интенсивности. Данный фильтр имеет нейтральный бело-серый цвет.
Фильтр обладает высокой пропускной способностью (более 85%) и минимальным поглощением света (менее 1/4 стопа), что позволяет эффективно смягчать свет, практически не теряя его яркости. Он соответствует классической нумерации фильтров Lee, что упрощает его идентификацию в профессиональных каталогах.
Основные характеристики
- Тип: Рассеивающий фолиевый фильтр.
- Модель: 252 Eighth White Diffusion.
- Цвет: Бело-серый (нейтральный).
- Пропускная способность: >85%.
- Поглощение света: < 1/4 стопа.
- Ширина рулона: 122 см.
- Производство: Chris James Lighting Filters (Великобритания).
Для чего используется
Этот фильтр является незаменимым инструментом для фотографов и осветителей, работающих со студийным светом:
- Смягчение света: Уменьшает жесткость теней, делая свет более естественным и рассеянным.
- Сохранение яркости: Минимальное поглощение позволяет использовать фильтр без значительной потери мощности осветительного прибора.
- Улучшение качества портретов: Создает более мягкий свет для съемки людей.
- Работа с непрерывным и импульсным светом: Подходит для использования с различными типами осветителей.
Комплектация и нарезка
Фильтр продается отрезками (в нарезку) от одного погонного метра. Ширина рулона составляет 122 см. Минимальный объем заказа — отрезок размером 100×122 см.
Важно: Материал, отрезанный от рулона, обмену и возврату не подлежит. Возврат возможен только при покупке целого рулона (7 метров).
Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee Filters.