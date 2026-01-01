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Chris James 252 Eighth White Diffusion фолиевый фильтр бело-серый рассеивающий
Chris James 252 Eighth White Diffusion фолиевый фильтр бело-серый рассеивающий
Chris James 252 Eighth White Diffusion фолиевый фильтр бело-серый рассеивающий

Chris James 252 Eighth White Diffusion фолиевый фильтр бело-серый рассеивающий

Chris James
Артикул: NVF-210

Фолиевый фильтр Eighth White Diffusion 252 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра более 85%, поглощение менее 1/4 стопа. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Фолиевый рассеивающий фильтр Chris James 252 Eighth White Diffusion

Chris James 252 Eighth White Diffusion — это фолиевый светофильтр (гель) для профессиональных осветительных приборов, предназначенный для мягкого рассеивания света. Он изготовлен известным британским производителем Chris James Lighting Filters и используется в кино-, теле- и фотоиндустрии для смягчения светового потока без существенного изменения его интенсивности. Данный фильтр имеет нейтральный бело-серый цвет.

Фильтр обладает высокой пропускной способностью (более 85%) и минимальным поглощением света (менее 1/4 стопа), что позволяет эффективно смягчать свет, практически не теряя его яркости. Он соответствует классической нумерации фильтров Lee, что упрощает его идентификацию в профессиональных каталогах.

Основные характеристики

  • Тип: Рассеивающий фолиевый фильтр.
  • Модель: 252 Eighth White Diffusion.
  • Цвет: Бело-серый (нейтральный).
  • Пропускная способность: >85%.
  • Поглощение света: < 1/4 стопа.
  • Ширина рулона: 122 см.
  • Производство: Chris James Lighting Filters (Великобритания).

Для чего используется

Этот фильтр является незаменимым инструментом для фотографов и осветителей, работающих со студийным светом:

  • Смягчение света: Уменьшает жесткость теней, делая свет более естественным и рассеянным.
  • Сохранение яркости: Минимальное поглощение позволяет использовать фильтр без значительной потери мощности осветительного прибора.
  • Улучшение качества портретов: Создает более мягкий свет для съемки людей.
  • Работа с непрерывным и импульсным светом: Подходит для использования с различными типами осветителей.

Комплектация и нарезка

Фильтр продается отрезками (в нарезку) от одного погонного метра. Ширина рулона составляет 122 см. Минимальный объем заказа — отрезок размером 100×122 см.

Важно: Материал, отрезанный от рулона, обмену и возврату не подлежит. Возврат возможен только при покупке целого рулона (7 метров).

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee Filters.

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