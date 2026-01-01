Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого

Описание

Аксессуар для установки баланса белого состоит из серии спектрально-нейтральных карт, используемых для баланса цифровых цветов под воздействием всех световых условий. Таким образом, свет, отраженный от карточки установки баланса белого, является правдоподобным и точным представлением физических качеств света, который освещает карту. Ничего не добавлено, ничего не искажено, ничего не изъято.

С помощью камеры или компьютерной программы регистрируется свет, отраженный от карточки установки баланса белого как указание (якорь). С этим точным якорем сохраненной информации, камера или программа постобработки могут впоследствии выполнить точную корректировку всех цветов в кадре. Можно использовать любую сторону серой карточки для операций баланса белого.

Карточку можно вымыть мягким мылом и водой. Нельзя использовать абразивные очищающие средства, которые могут поверхность карточки.