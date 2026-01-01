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Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого

Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards набор карт для баланса белого

Fujimi
Артикул: RRJ-002

Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.

Описание

Аксессуар для установки баланса белого состоит из серии спектрально-нейтральных карт, используемых для баланса цифровых цветов под воздействием всех световых условий. Таким образом, свет, отраженный от карточки установки баланса белого, является правдоподобным и точным представлением физических качеств света, который освещает карту. Ничего не добавлено, ничего не искажено, ничего не изъято.

С помощью камеры или компьютерной программы регистрируется свет, отраженный от карточки установки баланса белого как указание (якорь). С этим точным якорем сохраненной информации, камера или программа постобработки могут впоследствии выполнить точную корректировку всех цветов в кадре. Можно использовать любую сторону серой карточки для операций баланса белого.

Карточку можно вымыть мягким мылом и водой. Нельзя использовать абразивные очищающие средства, которые могут поверхность карточки.

Комплектация

Полезные ссылки:

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Что такое «стоп» экспозиции в фотографии?

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