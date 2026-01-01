Grifon LED SL 100 W светодиодный осветитель 100 Вт

Светодиодный осветитель Grifon LED SL-100W
Grifon LED SL-100W — это профессиональный светодиодный моноблок с технологией COB (Chip On Board) для фото- и видеосъемки. Модель обеспечивает яркий, стабильный свет с высоким индексом цветопередачи, что делает ее универсальным инструментом для работы в студии и на выезде.
Ключевые преимущества
- Высокая светоотдача: Мощность 100 Вт обеспечивает световой поток 13 000 люмен и освещенность 6 500 люкс на расстоянии 1 метра, что более чем в 10 раз превышает показатели ламп накаливания аналогичной мощности.
- Отличная цветопередача: Индекс CRI > 93%, TLCI > 95% и показатель R9 > 80% гарантируют естественную передачу цветов, включая насыщенные красные оттенки.
- Беспроводное управление: Пульт ДУ с 16 каналами и 6 группами позволяет управлять яркостью с расстояния до 20 метров.
- Совместимость с модификаторами: Байонет Bowens дает возможность использовать широкий спектр софтбоксов, рефлекторов и других насадок.
- Надежная конструкция: Встроенная система охлаждения с радиатором и вентилятором предотвращает перегрев, а защитная крышка предохраняет светодиодный чип от повреждений.
- Установка: Крепление осуществляется на стандартные стойки, журавли и пантографы.
Основные характеристики
- Мощность: 100 Вт.
- Цветовая температура: 5600 К (дневной свет).
- Световой поток: 13 000 люмен.
- Освещенность (1 м): 6 500 люкс.
- Индекс цветопередачи (CRI): 93%.
- Индекс TLCI: 95%.
- Регулировка яркости: Плавная, от 10 до 100% с шагом 1%.
- Крепление: Байонет Bowens, посадочный палец 5/8".
- Управление: Пульт ДУ (433 МГц, 16 каналов, 6 групп).
- Вес: 2,41 кг.
- Габариты: 34 x 23 x 13 см.
Для чего подходит
Благодаря своим характеристикам, осветитель подходит для решения широкого круга задач:
- Студийная и выездная портретная съемка.
- Предметная фотография и интервью.
- Видеопроизводство и видеоблогинг.
- Свадебная и репортажная съемка.
- Освещение событий и концертов.