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Grifon LED SL 100 W светодиодный осветитель 100 Вт
Grifon LED SL 100 W светодиодный осветитель 100 Вт
Grifon LED SL 100 W светодиодный осветитель 100 Вт
Grifon LED SL 100 W светодиодный осветитель 100 Вт
Grifon LED SL 100 W светодиодный осветитель 100 Вт
Grifon LED SL 100 W светодиодный осветитель 100 Вт

Grifon LED SL 100 W светодиодный осветитель 100 Вт

Grifon
Артикул: DAN-1439

Grifon LED SL 100W - светодиодный COB осветитель мощностью 100 Вт. Профессиональный студийный осветитель с широким функционалом и безупречным качеством освещения. Источник света высококачественный сверхяркий светодиод мощностью 100 Вт, обеспечивающий световой поток с цветовой температурой 5600 К и коэффициентом цветопередачи CRI более 93. Размер - 34х23х13 см. Байонет - Bowens.

Описание

Светодиодный осветитель Grifon LED SL-100W

Grifon LED SL-100W — это профессиональный светодиодный моноблок с технологией COB (Chip On Board) для фото- и видеосъемки. Модель обеспечивает яркий, стабильный свет с высоким индексом цветопередачи, что делает ее универсальным инструментом для работы в студии и на выезде.

Ключевые преимущества

  • Высокая светоотдача: Мощность 100 Вт обеспечивает световой поток 13 000 люмен и освещенность 6 500 люкс на расстоянии 1 метра, что более чем в 10 раз превышает показатели ламп накаливания аналогичной мощности.
  • Отличная цветопередача: Индекс CRI > 93%, TLCI > 95% и показатель R9 > 80% гарантируют естественную передачу цветов, включая насыщенные красные оттенки.
  • Беспроводное управление: Пульт ДУ с 16 каналами и 6 группами позволяет управлять яркостью с расстояния до 20 метров.
  • Совместимость с модификаторами: Байонет Bowens дает возможность использовать широкий спектр софтбоксов, рефлекторов и других насадок.
  • Надежная конструкция: Встроенная система охлаждения с радиатором и вентилятором предотвращает перегрев, а защитная крышка предохраняет светодиодный чип от повреждений.
  • Установка: Крепление осуществляется на стандартные стойки, журавли и пантографы.

Основные характеристики

  • Мощность: 100 Вт.
  • Цветовая температура: 5600 К (дневной свет).
  • Световой поток: 13 000 люмен.
  • Освещенность (1 м): 6 500 люкс.
  • Индекс цветопередачи (CRI): 93%.
  • Индекс TLCI: 95%.
  • Регулировка яркости: Плавная, от 10 до 100% с шагом 1%.
  • Крепление: Байонет Bowens, посадочный палец 5/8".
  • Управление: Пульт ДУ (433 МГц, 16 каналов, 6 групп).
  • Вес: 2,41 кг.
  • Габариты: 34 x 23 x 13 см.

Для чего подходит

Благодаря своим характеристикам, осветитель подходит для решения широкого круга задач:

  • Студийная и выездная портретная съемка.
  • Предметная фотография и интервью.
  • Видеопроизводство и видеоблогинг.
  • Свадебная и репортажная съемка.
  • Освещение событий и концертов.

Комплектация

  • Видео осветитель SL-100W - 1 шт.
  • Пульт дистанционного управления - 1 шт.
  • Стандартный отражатель - 1 шт.
  • Крышка лампы - 1 шт.
  • Кабель питания - 1 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

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