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-10 %
Godox FT-E160 лампа импульсная для E160

Godox FT-E160 лампа импульсная для E160

Godox
Артикул: DAN-4219

Лампа импульсная Godox FT-E160 для вспышки E160.

Импульсная лампа мощностью 160 Вт для вспышки E160.

Описание

Godox FT-E160 лампа импульсная для E160

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