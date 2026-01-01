Godox FT-E160 лампа импульсная для E160

Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Лампа импульсная Godox FT-E160 для вспышки E160.
Импульсная лампа мощностью 160 Вт для вспышки E160.
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Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.
Байонет Bowens.
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива. Комплект состоит из груши, карандаша чистящего, салфетки из микрофибры, 10 влажных салфеток в индивидуальной герметичной упаковке и жидкости для чистки оптики.
Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья.