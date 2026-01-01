Godox FT-E160 лампа импульсная для E160

Арт. MTG-3226

Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья.