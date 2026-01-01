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Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL
Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL
Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL
Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL

Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL

Selens
Артикул: MTG-3226

Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья. 

Описание

Selens Gloves XL термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер XL

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