RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 77 мм

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.
Держатель Fotokvant LFP-H3 для 3 фильтров серии P.
Держатель квадратных фильтров P-серии позволяет крепить прямоугольные светофильтры одного типоразмера на объективы с разными диаметрами крепежной резьбы. Модель позволяет установить три фильтра одновременно. Главный плюс квадратных светофильтров - универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.