images
RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 77 мм

RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 77 мм

Raylab
Артикул: OLE-2415

Фильтр специального назначения для уменьшения чрезмерного контраста. Облака приобретают очертания, голубизна неба - глубину. Фильтр можно вращать в креплении для адаптирования градации к горизонту. Светофильтр сделан из высококачественного полированного стекла, имеет диаметр 77 мм.

Описание

Внимание! Нельзя использовать ND фильтр для наблюдения за солнцем! ND фильтр пропускает УФ И ИК лучи, поэтому есть риск испортить зрение.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P
Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P
Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P
Арт. DAN-4053
Fotokvant LFP-H3 держатель для 3 фильтров серии P
Наличие
более 10 шт

Держатель Fotokvant LFP-H3 для 3 фильтров серии P.

Держатель квадратных фильтров P-серии позволяет крепить прямоугольные светофильтры одного типоразмера на объективы с разными диаметрами крепежной резьбы. Модель позволяет установить три фильтра одновременно. Главный плюс квадратных светофильтров - универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.

260 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-ND8 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 3 стопа
Fotokvant LFP-ND8 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 3 стопа
Fotokvant LFP-ND8 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 3 стопа
Арт. DAN-4100
Fotokvant LFP-ND8 нейтрально-серый фильтр серии P понижение 3 стопа
Наличие
в наличии 4-10 шт

Нейтрально-серый фильтр Fotokvant LFP-ND8 серии P, понижение 3 стопа.

Предназначен для затемнения снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой, понижает уровень света на три f-стопа. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами, а благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.

230 ₽
В корзину
RayLab ND2-400 67mm фильтр нейтральный
RayLab ND2-400 67mm фильтр нейтральный
RayLab ND2-400 67mm фильтр нейтральный
Арт. MTG-4757
RayLab ND2-400 67mm фильтр нейтральный
Наличие
в наличии 1-3 шт

RayLab ND2-400 67mm фильтр нейтральный. Нейтральный светофильтр переменной плотности позволяет контролировать количество света, проходящего через объектив (в диапазоне от ND2 до ND400). Изготовлен из высококачественного полированного стекла.

2 010 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Арт. DAN-4068
Fotokvant LFP-A52 адаптер для серии P на объектив 52 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Адаптер Fotokvant LFP-A52 для серии P на объектив 52 мм.

Кольцо-адаптер для квадратных фильтров серии P. Позволяет осуществить монтаж держателя фильтров серии P к передний панели на различные объективы. Главный плюс квадратных светофильтров – универсальность. Благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами. Диаметр - 52 мм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant LFP-GND8 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
Fotokvant LFP-GND8 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
Fotokvant LFP-GND8 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
Арт. DAN-4104
Fotokvant LFP-GND8 нейтрально-серый градиентный фильтр серии P
Наличие
в наличии 4-10 шт

Нейтрально-серый градиентный фильтр Fotokvant LFP-GND8 серии P.

Предназначен для затемнения части снимка, что позволяет фотографировать с более открытой диафрагмой или с продолжительной выдержкой, понижает уровень света на четыре f-стопа. Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами, а благодаря кольцам-адаптерам и держателям возможно использование фильтров P-серии с разными объективами.

230 ₽
В корзину
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Арт. MTG-3230
Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива
Наличие
более 10 шт

Selens Camera Lens Pen Cleaning Kit комплект для чистки камеры и объектива. Комплект состоит из груши, карандаша чистящего, салфетки из микрофибры, 10 влажных салфеток в индивидуальной герметичной упаковке и жидкости для чистки оптики.

1 620 ₽
В корзину

Видео

Все, что нужно знать о &quot;дедушке&quot; всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Все, что нужно знать о "дедушке" всех модификаторов. Фрост-рамы - конструкция, применение
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Как фотографировать молодоженов. Советы свадебного фотографа Жасмин Стар
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Как делать отличные фотографии. Семь дельных советов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.