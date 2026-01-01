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YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K

YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: NVF-7904

YongNuo YN308 LED – осветитель кольцевой на 304 светодиода со сменной температурой 3200-5500 K, с пультом ДУ в комплекте.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750), либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, так же как и блок питания, приобретаются отдельно.

Описание

Осветитель круглой формы дает исключительно ровно и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре.

Осветителем можно управлять дистанционно с помощью пульта ДУ (дальность действия до 15 м). Пульт ДУ имеет многоканальное радиоуправление и позволяет включать и выключать осветитель (или группы осветителей на одном канале),  регулировать яркость и цветовую температуру свечения, узнавать остаточную емкость заряда батарей.

Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой отдачей (коэффициентом преобразования электроэнергии в свет - свыше 95) и с очень высоким временем жизни светодиодов (до 50000 часов).

Панель состоит из 308 светодиодов, причем половина 152 имеют цветовую температуру 3200 К, а другие 152 имеют цветовую температуру 5500 К. Пульт ДУ имеет возможность регулировки яркости этих двух групп отдельно друг от друга.

Характеристики:

  • источник освещения – 304 LED-светодиода
  • элементы питания – NP-F750 серии литий-ионные батареи
  • внешнее питание – источник постоянного напряжения DC 8V 5A
  • управление ДУ – до 15 м
  • цветовая температура – 3200K-5500K
  • выходная мощность – 18,5W
  • яркость – 2356 LM
  • угол освещения, град. – 55
  • вес, г – 1685
  • размер, мм – 525х525х45

Ресурс светодиодов 50000 часов. Осветитель также может использоваться в бьюти-съемке, в предметной съемке, в индустрии маникюра для видеороликов. Ну, и конечно же, YongNuo YN308 LED - идеальный инструмент для блогеров.

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