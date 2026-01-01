E-IMAGE Q50 электронный стабилизатор монопод для смартфона

Арт. DAN-5952

Тканевый складной фон Fotokvant BG-1821 Green зеленый хромакей размер - 1,8х2,1 м. Складной тканевый фон размером 180х210 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - зеленый хромакей. Компактно переносится, складывается в круг размером 74 см.