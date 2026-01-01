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E-IMAGE Q50 электронный стабилизатор монопод для смартфона

E-IMAGE Q50 электронный стабилизатор монопод для смартфона

E-IMAGE
Артикул: DAN-5834

Стабилизатор E-IMAGE Q50 для смартфонаэ

Электронный трехосевой стабилизатор для смартфона. Время непрерывной работы - 12 часов. Вес - 450 г. Максимальная нагрузка - 200 г.


Описание

Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth. Управление камерой смартфона осуществляется одной кнопкой.

В держатель можно установить смартфон шириной до 6".

Режимы и функции стабилизатора:

  • Режим слежения с панорамированием
  • Режим блокировки
  • Вертикальный режим
  • Функция распознавания лица
  • Плавное управление зумом
  • Видеосъемка с временным интервалом
  • Фотосъемка с временным интервалом
  • Ускоренная съемка для эффекта замедленного движения
  • Длительная выдержка

Характеристики:

  • угол наклона - 320 град.
  • угол вращения - 320 град.
  • угол панорамирования - 360 град.
  • питание - 2 литий-ионных аккумулятора, 3,7 В, 2000 мАч
  • время зарядки - 2,5 ч

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