E-IMAGE Q50 электронный стабилизатор монопод для смартфона

Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth. Управление камерой смартфона осуществляется одной кнопкой.
В держатель можно установить смартфон шириной до 6".
Режимы и функции стабилизатора:
- Режим слежения с панорамированием
- Режим блокировки
- Вертикальный режим
- Функция распознавания лица
- Плавное управление зумом
- Видеосъемка с временным интервалом
- Фотосъемка с временным интервалом
- Ускоренная съемка для эффекта замедленного движения
- Длительная выдержка
Характеристики:
- угол наклона - 320 град.
- угол вращения - 320 град.
- угол панорамирования - 360 град.
- питание - 2 литий-ионных аккумулятора, 3,7 В, 2000 мАч
- время зарядки - 2,5 ч