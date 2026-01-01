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Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут
Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут
Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут

Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут

Fotokvant
Артикул: DAN-5607

Кронштейн Fotokvant BQCR-2 для крепления карниза.

Для крепления карниза к стене и установки штор-блэкаут необходимы кронштейны. Кронштейны изготовлены из прочного материала и могут быть установлены в необходимом для монтажа количестве. Обращаем внимание, что в комплекте 1 шт., и производитель оставляет за собой возможность изменения внешнего вида кронштейна. На качество данные изменения не влияют. Вынос от стены - 15 см.

Описание

Fotokvant BQCR-2 кронштейн для крепления карниза на стену для штор-блэкаут

Комплектация

Кронштейн для установки карниза на стену - 1 шт.

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