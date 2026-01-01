Varta CR2032 3V литиевая батарейка круглая

Характеристики:
- напряжение - 3В
- типоразмер - CR2032
- электрохимическая система - литиевая
Москва
Малая Семеновская 3с6
Батарейка круглая, литиевая VARTA CR2032 3V.
Миниатюрный элемент питания, предназначенный для обеспечения энергией таких гаджетов как автомобильные ключи, калькуляторы, фотокамеры и другие электронные устройства. В комплекте - 1 шт.
Характеристики:
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